Al Bioparco di Roma è nato una cucciola di tigre di Sumatra, razza in via di estinzione (video)

Si chiama Terima Kashi, che nella lingua locale significa “grazie”. Il Bioparco di Roma festeggia oggi la nascita di una femmina di tigre di Sumatra, felino ad altissimo rischio di estinzione. “La tigre è il più grande felino esistente. Delle sei sottospecie di tigre ancora esistenti, la tigre di Sumatra è tuttavia quella di dimensioni più piccole. Il peso di un maschio adulto di tigre di Sumatra si aggira intorno ai 130 kg e la lunghezza del corpo può superare i 2 m”, spiega una nota del Bioparco.

La cucciola di tigre di Sumatra è una degli ultimi 600 esemplari rimasti

La cucciola sta benissimo è molto vivace; da subito la mamma ha iniziato ad allattarla e ad accudirla. Ancora non è visibile al pubblico. È una nascita molto importante e di grande rilevanza scientifica perché la Tigre di Sumatra, che vive nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana, è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali: si stima che in natura ne siano rimaste circa 600. I genitori sono Tila e Kasih; la mamma è nata nel 2011 allo Zoo di Chester (Inghilterra) e proviene dallo Zoo di Heidelberg, in Germania. Il papà Kasih è nato nel 2014 allo zoo di Beauval, in Francia.