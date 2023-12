Vacanze di Natale celebra 40 anni con una festa a Cortina: tutte le scene cult del film (video)

Da quarant’anni, alla fine delle festività natalizie e dei relativi pranzi, cene e festeggiamenti, c’è sempre qualcuno che pronuncia l’immancabile frase “E anche questo Natale ce lo siamo levato dalle p…e!”. Il copyright è di Riccardo Garrone, l’avvocato Giovanni Covelli di “Vacanze di Natale”, l’iconico film del 1983 che proprio in questi giorni festeggia i suoi primi quarant’anni. Diretto da Carlo Vanzina, che lo ha anche scritto insieme al fratello Enrico, il film è considerato il capostipite dei cinepanettoni ma, in realtà, è molto di più. Non a caso verrà celebrato con tutti gli onori a Cortina d’Ampezzo (dov’è ambientato) e altrettanto non a caso Paramount+ lo renderà disponibile dal prossimo 7 dicembre dove chi lo ha visto potrà rivederlo e chi non lo ha visto potrà farlo per la prima volta.

Le frasi cult di Vacanze di Natale: Secondo te dove lo festeggia il Capodanno Toniho Cerezo?

Jerry Calà: “Non solo bello, piaccio”

Una pellicola che è molto più di più di un cinepanettone: “Vacanze di Natale” è un vero e proprio affresco degli anni Ottanta e dei vacanzieri di Cortina, quelli ricchi di nascita come il suddetto avvocato Covelli, sua moglie (Rossella Como) e i suoi figli Matteo (Christian De Sica) e Luca (Marco Urbinati) e quelli che lo sono diventati o vorrebbero diventarlo come il macellaio Arturo Marchetti (Mario Brega), sua moglie Erminia (Rossana Di Lorenzo) e suo figlio Mario (Claudio Amendola). Un affresco anche dei pianisti di pianobar sempre in cerca di villeggianti da conquistare come Billo (Jerry Calà), delle mogli insoddisfatte come Ivana (Stefania Sandrelli) e Grazia (Marilù Tolo) e delle belle ragazze in cerca di un fidanzato ricco come Samantha (Karina Huff), dietro la quale si può mimetizzare il figlio omosessuale che non ha il coraggio di rivelarsi a familiari e amici.

Christian De Sica: “M’hai mandato in America, a New York. Noi siamo di Frascati”

Un ritratto, insomma, a tutto tondo di una certa Italia in un certo periodo storico reso con tale leggerezza da far sembrare simpatico anche il più cafone, mai eguagliato dai titoli che lo hanno seguito, da “Vacanze in America” a “Vacanze di Natale ’90”, “91” e “95” a “Vacanze di Natale a Cortina” e via dicendo.

Mario Brega: “Se davate retta a me in tre quarti d’ora stavamo a Ovindolo”

A Cortina festeggiamenti in grande stile per Vacanze di Natale

In occasione dei quarant’anni di “Vacanze di Natale” la festa si svolgerà inevitabilmente a Cortina d’Ampezzo dove sono previsti ben tre giorni di festeggiamenti presso l’Hotel de La Poste, dal 15 al 17 dicembre. A dare il “la” alle celebrazioni sarà il taglio di un enorme panettone e poi via con dj set, concerti, pranzi e cene, tutti rigorosamente a tema anni ’80, compreso il dress code.

Il momento clou della manifestazione sarà la serata che vedrà come ospiti Enrico Vanzina (che riceverà il Premio Nations Award), gli attori del cast e tutti coloro che hanno contribuito a un successo lungo 40 anni che ancora oggi ci fa sorridere ricordando quando sentiamo le canzoni della colonna sonora, da “Moonlight Shadow” di Mike Oldfield a “I like Chopin” di Gazebo, passando per “Maracaibo” di Lu Colombo e “Grazie Roma” di Antonello Venditti.