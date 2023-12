Toscani insulta tutti per difendere la Schlein: “E’ troppo intelligente per la media degli italiani”

Oliviero Toscani offende come sempre. Pur di difendere Elly Schlein dall’esito umiliate del sondaggio Emg/Adnkronos. Che vede gli elettori del centrosinistra preferire Landini alla guida del Pd, insulta tutti gli italiani. Elly è incompresa, poverina. ”La Schlein non è stata ancora capita perché è troppo intelligente per la media degli italiani. In Italia funzionano i tromboni. La Schlein è molto sottovalutata perché essendo troppo intelligente è difficile da gestire. Troppo fine, troppo civile, non dice parolacce, è educata”. Così con l’Adnkronos si esprime Oliviero Toscani.

Toscani insulta tutti, solo Schlein è intelligente e civile

Dunque, nell’opinione del fotografo, si sta giocando una partita tra Schlein e il “resto del mondo”. L’intelligenza e la finezza contro l’ignoranza: in particolare, risponde sì a Landini leader il 42% degli elettori Pd e il 30% di quelli 5 Stelle. Ebbene, tutti scarsi di intelletto per rapportarsi a una intelligenza, secondo, lui fuori dal comune come quella della segretaria del Partito democratico. “Se fossi una donna – sottolinea ancora il fotografo – sarei fiera di avere una rappresentante così, una donna vera. Landini è un bravissimo sindacalista e secondo me potrebbe partecipare con la Schlein a formare una sinistra intelligente”. E su Giuseppe Conte conclude invece molto negativamente: ”È uno di cui non ci si può fidare”.

Toscani: “Schlein sottovalutata. Gli italiani preferiscono i tromboni”

Schlein è “troppo civile”, dice per scagionarla dallo scarso appeal degli elettori di centrosinistra. Ma va da sé che l’insulto è omnicomprensivo: quando afferma che in Italia funzionano solo i “tromboni” non è difficile intravedere un giudizio contro l’attuale esecutivo, da lui più volte offeso con epiteti irricevibili. Gli elogi sperticati tributati alla segretaria Pd fanno da contraltare ai giudizi irriguardosi – per usare un eufemismo- tributati a Giorgia Meloni, che anzi il fotografo in passato ha più volte insultato. Il suo – aveva tuonato Oliviero nei mesi scorsi – è “un governo di ritardati mentali“, di “deficienti” aveva detto l’aprile scorso. Insultando la maggioranza degli italiani di centrodestra. Dunque, tirando le somme: al governo ci sono i “ritardati”; nel centrosinistra gli ignoranti e poco intelligenti. Chi si salva dalle pagelle di Toscani? Si interroghi sul perché nei sondaggi il Pd con la Schlein abbia toccato il minimo storico. Offendere è troppo facile