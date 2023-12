Sicurezza nelle città, Piantedosi: «In arrivo a Torino 240 nuovi agenti della forze dell’ordine»

«Abbiamo affrontato il tema del Daspo urbano su Torino. Abbiamo affrontato temi a 360 gradi come poi si fa ogni volta che facciamo questi incontri. Ho rassicurato le autorità locali che, l’occhio di riguardo, che il Ministero dell’Interno, che il governo pone anche all’area metropolitana di Torino per quanto riguarda il rafforzamento degli organici si concretizzerà a compimento dell’anno con una dotazione netta aggiuntiva di circa 240 unità di personale tra le tre forze di polizia». Così Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, al termine del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine svoltosi questo pomeriggio alla Prefettura di Torino.

Piantedosi: sotto i riflettori anche le zone di confine con la Francia

«Abbiamo trattato dei problemi delle zone della sicurezza nelle zone anche di montagna, nelle zone di confine con la Francia», aggiunge il ministro, che riporta «un clima tutto piemontese di collaborazione istituzionale. Questa è la strada, i problemi di sicurezza sono problemi oggettivi di tutti, non devono essere oggetto di divisione, pur nella legittima discussione che può avvenire, però ecco, devono vedere tutte le istituzioni sui temi della legalità e della sicurezza impegnati» conclude. (ITALPRESS).