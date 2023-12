Sanremo Giovani, vincono Clara, I Santi Francesi e i bnkr44. Svelati i titoli delle canzoni dei big

Sono Clara, arrivata prima, I Santi Francesi e i bnkr44 i tre vincitori di Sanremo Giovani che, grazie a questo successo, accedono in qualità di big al Festival di febbraio. La decisione è stata assunta dalla commissione musicale e dal direttore artistico Amadeus, ciascuno con un peso del 50%, scegliendoli tra 12 finalisti selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dallo stesso Amadeus e composta da Federica Lentini, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time, dall’autore Massimo Martelli e dal maestro Leonardo De Amicis. Nel corso della serata finale della competizione “juniores” sono stati anche svelati i titoli delle canzoni che i big porteranno in gara dal 6 al 10 febbraio.

Svelati i vincitori di Sanremo Giovani e i titoli delle canzoni dei big

I titoli, nell’ordine in cui sono stati presentati da Amadeus, sono: per Ghali “Casa mia”; per Alessandra Amoroso “Fino a qui”; per Gazzelle “Tutto qui”. I Ricchi e Poveri canteranno “Ma non tutta la vita”, mentre Dargen D’Amico proporrà “Onda Alta”. La rivelazione Angelina Mango, figlia del grande artista Mango, canterà “La noia”; Fred De Palma “Il Cielo Non Ci Vuole”, Fiorella Mannoia interpreterà “Mariposa”.

Loredana Bertè canterà “Pazza”; Mr Rain dopo l’exploit dell’anno scorso con “Supereroi” quest’anno farà ascoltare “Due Altalene”; il fenomeno rap napoletano Geolier presenterà “Io p’ me, tu p’ te”. Diciannove anni dopo aver partecipato fra le nuove proposte, tornano i Negramaro con l’eloquente “Ricominciamo tutto”; Rose Villain canta “Click Boom!” e Mahmood, che vinse con “Soldi” e due anni fa in coppia con Blanco e la loro “Brividi”, quest’anno presenta “Tuta gold”. Diodato, dopo il trionfo di “Fai rumore” nel 2020, quest’anno canta “Ti muovi”.

All’Ariston grandi ritorni, debutti e habitué

Grande ritorno per Annalisa, che canterà “Sinceramente”, e per Il Volo che presenterà “Capolavoro”. Emma ritorna dopo la vittoria del 2012 con “Non è l’inferno” e quest’anno canta “Apnea”. La coppia ormai collaudata formata da Renga e Nek canterà “Pazzo di te”, mentre i controversi La Sad presentano “Autodistruttivo”. Irama torna per la quarta volta, dopo il grande successo di “Ovunque sarai” dell’anno scorso e dopo il 2020 in cui era stato costretto a esibirsi tramite il video della prova generale perché positivo al Covid: quest’anno canta “Tu no”. Big Mama debutta direttamente tra i big dopo essersi iscritta per Sanremo Giovani, e propone “La rabbia non ti basta”. Sangiovanni, che a Sanremo 2022 aveva presentato il suo “Farfalle”, in questa edizione presenta “Finiscimi”; Il Tre debutta con “Fragili”, mentre la rivelazione Alpha canterà “Vai”. Debutto anche per Maninni che presenta “Spettacolare”.

Chi sono e cosa canteranno i vincitori di Sanremo Giovani

A questi, si aggiungono i tre Giovani che hanno vinto la finale di ieri sera, ovvero Clara, che canterà “Diamanti Grezzi”; I Santi Francesi “L’Amore in bocca” e i bnkr44 “Governo Punk”. Ieri, invece, hanno vinto rispettivamente con “Boulevard”, “Occhi tristi” e “Effetti Speciali”.