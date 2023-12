Sangiuliano: “Simpatica la mia imitazione di Crozza. Siamo al lavoro per una mostra su Gramsci” (video)

“La mia imitazione fatta da Crozza mi piace, è fatta bene. Soprattutto quando dice che le statue di San Casciano sono di destra perché per tanti secoli erano rimaste lì e hanno atteso l’arrivo di un nuovo presidente del Consiglio per poter riemergere. Simpatico”. Sta al gioco il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ospite su Rai Radio 1. Dopi aver apprezzato la satira su di lui, parla del sottosegretario Vittorio Sgarbi, spesso nell’occhio del ciclone per le sue uscite ‘scomode’.

Sangiuliano: nessun problema con Sgarbi

”Non ho alcun problema, come critico lo stimo tantissimo. Siamo dei caratteri molto diversi”, dice Sangiuliano. “Io sono molto ponderato, formale, attento alle leggi, ai rigori e alle disposizioni. Lui è vulcanico e irregolare. Ma anche gli irregolari fanno parte di una dinamica di vita, quindi non ho alcun problema. Gli auguro ogni bene”. Riflettori puntati anche sulla mostra su Tolkien alla Galleria nazionale di Arte moderna a Roma. ”Mi hanno attaccato in una maniera invereconda sulla vicenda di Tolkien, invece è uno straordinario successo. Mai visto tanti numeri, soprattutto tantissimi giovani. Ho le fotografie con la fila dei giovani di domenica”.

La mostra su Tolkien è un grande successo

Tolkien – continua il ministro – è un personaggio universalmente apprezzato, da Papa Francesco a Barack Obama a Paul McCartney. Ho promosso la mostra su Calvino e invito ad andarla a vedere,. È molto bella e fa riferimento a un grande della letteratura italiana”. Poi l’annuncio: “Il prossimo anno proveremo a fare una mostra su Gramsci: la cultura deve essere plurale, aperta, dare voce a tutti quanti”. Sul capitolo musei e la valorizzazione dei beni della nazione conferma che c’è un gran lavoro. “Questa estate i numeri di ingressi nei musei italiani sono enormemente cresciuti. E stanno crescendo in maniera molto elevata gli incassi dei musei, che significa avere risorse per la valorizzazione. Stiamo lavorando moltissimo anche sulla multimedialità”.

Colosseo, “Situazione difficile stiamo dipanando la matassa”

Capitolo a parte il Colosseo. “Ho ereditato una situazione un po’ difficile, da vent’anni il concessionario veniva prorogato senza fare gare d’appalto. Adesso con grande fatica, scontrandoci con la burocrazia, con i meccanismi e le lungaggini, stiamo dipanando anche questa cosa”. Per ora è stato istituito il biglietto nominativo, che ovviamente deve andare a regime. “Sono sicuro – ha sottolineato – che riusciremo d’intesa con il Comune di Roma, perché con Gualtieri ho un buon rapporto, a dipanare anche questo problema”. Nemmeno una parola sulla presunta diffida alla trasmissione Un giorno da Pecora. Notizia che il ministro Sangiuliano non conferma e non smentisce. Tutto nasce da un articolo de Il Fatto Quotidiano in cui si sostiene che il ministro avrebbe diffidato la trasmissione di satira condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio Uno. Secondo la ricostruzione del quotidiano diretto da Travaglio, il titolare della Cultura si sarebbe lamentato di essere vittima di una sistematica denigrazione della sua immagine da parte del programma Rai.