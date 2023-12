Piantedosi: il 2023 è stato un anno complesso, ma abbiamo saputo fronteggiare ogni sfida

Quello che sta per concludersi è stato un anno complesso che, anche sotto la spinta del quadro internazionale, ci ha portato a dover affrontare nuove situazioni di crisi e scenari inediti. Grazie alla vostra professionalità abbiamo fronteggiato efficacemente ogni sfida, ponendoci sempre al servizio dei cittadini e dei territori che sanno di poter contare, in ogni frangente, sul ministero dell’Interno e su ogni sua articolazione territoriale”. E’ il messaggio che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rivolto all’amministrazione civile dell’Interno, alla Polizia e ai Vigili del fuoco.

”Unità, forte coesione tra le componenti e capacità di operare in sinergia sono le caratteristiche che rendono questa amministrazione l’ossatura portante dell’intero sistema Paese – ha detto Piantedosi – Proprio questa attitudine a lavorare in squadra consente di costruire comunità più coese e sicure, oltre che di rispondere con tempestività a ogni emergenza. Tale propensione rappresenta il senso più profondo del vostro operare sempre al fianco dei cittadini. È così che trova concreta realizzazione il valore della prossimità, che è l’autentica dimensione dell’amministrazione dell’Interno. È un compito impegnativo, in cui mettete in campo equilibrio, senso di responsabilità e credibilità”.