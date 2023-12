Papa Francesco festeggia gli 87 anni con i bambini disagiati. Gli auguri di Mattarella e Meloni

Papa Francesco oggi compie 87 anni. Un compleanno che Bergoglio festeggia nella maniera sobria a cui ha abituato: al lavoro e pensando a chi vive nel disagio. Stamani infatti ha incontrato i bambini disagiati che vengono assistiti dal dispensario Santa Marta. Continuano ad arrivare i messaggi di auguri da ogni parte. La premier Meloni ha scritto su X: “Nel giorno del suo compleanno desidero porgere i miei più sentiti auguri a Sua Santità Papa Francesco. Grazie per il suo alto magistero di guida della Chiesa e per l’impegno profuso per la pace”.

Il Papa festeggi gli 87 anni: gli auguri di Mattarella

“Confido che messaggio di Natale recherà conforto a chi patisce per conflitti, a cominciare dalla ‘martoriata Ucraina’ e dal Medio Oriente”, scrive il presidente della Pepubblica Mattarella: “In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero”.

Gli auguri dall’Ucraina

Al Papa arrivano anche gli auguri dell’Esarcato di Donetsk e di tutta l’Ucraina. “Noi tutti le vogliamo rivolgere i più felici auguri di buon compleanno; ringraziando il Signore per il dono della sua vita. In questo tempo di grande prova per noi, Santità, è sempre molto paterno e sta accanto al nostro popolo. Già da tanti anni ci aiuta e ci sostiene, con una grande voce che ci accompagna e che ci rende presenti agli occhi del mondo”.

“Ringraziamo il Signore – ha proseguito- per il suo coraggio, per la sua fedeltà, per l’amore profondo a Dio che non solo sta vivendo, ma che condivide con tutti noi suoi figli in tutta la Chiesa universale”. “A nome di tutti, una profonda preghiera di accompagnamento anche per tutte le sue intenzioni. Ringraziamo per quello che fa e le auguriamo di non smettere mai di essere un buon padre di tutta la Chiesa. Tanti auguri. E la aspettiamo anche in Ucraina, appena sarà possibile il Suo viaggio. Buon compleanno”, dice mons. Maksym Ryabukha, vescovo ausiliare dell’Esarcato greco-cattolico di Donetsk nel videomessaggio.

Il 19 marzo uscirà la biografia del Pontefice

Intanto, è di giovedì scorso la notizia che, dal prossimo 19 marzo, sarà in libreria il nuovo libro del Pontefice: Life. La mia storia nella Storia, pubblicato da Harper Collins, che ha diffuso anche la copertina. Si tratta di un libro speciale, dal momento che è una vera e propria autobiografia: nel volume, Papa Francesco racconta per la prima volta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità, dallo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 1939, quando lui aveva quasi tre anni, fino ai giorni nostri. “In questo libro raccontiamo una storia, quella della mia vita, attraverso gli eventi più importanti e drammatici che ha vissuto l’umanità nel corso degli ultimi ottant’anni. È un volume che vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto il nostro pianeta, per non ripetere più gli errori del passato” spiega Bergoglio stesso nell’introduzione.