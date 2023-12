Padova, immigrato sudanese morde un poliziotto: era pronto a colpirlo con un coltello

Quando i poliziotti lo hanno notato a terra, nei pressi del porticato antistante la Chiesa dei Servi, lo hanno invitato ad allontanarsi. Ma lui, una volta alzatosi, ha iniziato a urlare e a minacciarli per poi strattonarli e mordere uno di loro al polso. E’ successo intorno alle 23 di ieri sera in via Roma, a Padova. L’uomo, sudanese di 43 anni, è stato accompagnato in Questura e arrestato per resistenza e lesioni. Nella tasca del giaccone che indossava, da cui aveva tentato di estrarre qualcosa durante le fasi dell’intervento, è stato trovato un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. Un episodio analogo era accaduto due mesi fa a Brescia.

Immigrato morde poliziotti: era stato già denunciato per altri episodi

Un altro coltello a serramanico e alcuni grammi di hashish li teneva invece nascosti all’interno del borsello che aveva con sé. In Italia senza fissa dimora, già a ottobre dello scorso anno era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio perché, durante un’attività di controllo, era andato in escandescenza lanciando alimenti di vario genere contro gli agenti. Soltanto un mese prima di quell’episodio, lo stesso era stato sottoposto a un controllo da parte dei poliziotti di Padova in un parco pubblico e trovato con un cacciavite. Regolare sul territorio nazionale, nei suoi confronti l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche finalizzate all’avvio di revoca del titolo di soggiorno in suo possesso. L’agente che è stato morso ha riportato lesioni per 5 giorni.