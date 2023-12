Nasce il Piccolo coro di Caivano. Carlo Conti: “Deve diventare una realtà fortissima” (video)

“Nasce Il Piccolo Coro di Caivano” è il nome del progetto, promosso dal ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane e la partecipazione del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

«È anche una risposta concreta e tangibile che diamo ai parolai da social media che si sentono ogni venerdì, fanno mere espressioni verbali, ma poi non realizzano nulla di concreto», spiega il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando l’iniziativa.

Nel Piccolo Coro di Caivano 60 bambini dai 4 anni in su

«Un’iniziativa giusta per quel territorio», dice Eugenia Maria Roccella. Per il ministro per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità, «qualcosa che può tornare a tornare ad offrire a chi ha avuto un’infanzia rubata, violata in un’ambiente che non ha permesso a questi bambini di crescere in maniera calda come dovrebbero crescere tutti i bambini, un’opportunità da non perdere».

Il Piccolo Coro dell’Antoniano darà vita al Piccolo Coro di Caivano che sarà composto da 60 bambine e bambini a partire dall’età di 4 anni. Un percorso che il ministero della Cultura sosterrà nel tempo con un piano pluriennale. L’obiettivo è quello di creare a Caivano la stessa atmosfera dell’Antoniano, trasferendone i valori e le motivazioni. La scelta si lega all’esperienza dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro dell’Antoniano ed è pensato per le famiglie di Caivano, al valore sociale, educativo e culturale del canto come realtà che aggrega, favorisce lo spirito di squadra e genera armonia. Le bambine e i bambini saranno coinvolti attraverso un’attività di preparazione fino ad arrivare alla formazione di un coro composto da 60 piccoli cantori.

Mazzi: vogliamo intitolarlo alla piccola Fortuna Loffredo

«La nascita del Piccolo Coro di Caivano ha un’importanza sostanziale e simbolica. Abbiamo deciso, infatti, di destinare a questa iniziativa finanziamenti pluriennali affinché la nostra presenza sia concreta e duratura», dice il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. Musica, arte e cultura svolgono un ruolo fondamentale per la crescita sana dei più piccoli, per la coesione sociale delle loro famiglie e per il radicamento dello spirito comunitario». «Propongo – conclude – di intitolarlo a Fortuna (Loffredo ndr), la bambina» uccisa a sei anni dopo ripetuti abusi e “lanciata dal balcone come fosse uno scarto. Penso che se qualcuno fosse arrivato prima a Caivano, e in tutte le Caivano d’Italia, forse il suo destino sarebbe stato diverso».

Il progetto del Coro, conclude Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d’oro, «a Caivano deve diventare una realtà fortissima».