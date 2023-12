Maltempo, alberi caduti e violente mareggiate. A Marina di Pisa mezzo metro d’acqua in città (video)

Giornata estremamente complicata dal punto di vista meteorologico: il maltempo, infatti, sta causando danni e disagi in diverse regioni d’Italia. In particolare, Emilia Romagna e Toscana sono le più colpite da forti raffiche di vento, che si registrano comunque anche in altre regioni come le Marche, il Molise, il Lazio e la Toscana. Quest’ultima è stata funestata anche da violente mareggiate nelle zone di Livorno e Marina di Pisa, dove si sono registrare raffiche di vento anche a 112 chilometri orari. La neve, poi, è caduta copiosa in Alto Adige, causando blocchi sulla rete stradale e ferroviaria.

Oltre 350 richieste di intervento in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, dove per oggi era stata disposta l’allerta rossa, nella notte sono arrivate circa 350 richieste di intervento ai vigili del fuoco, legate alle forti raffiche di vento. Le segnalazioni hanno riguardato per lo più alberi e rami caduti, insegne, tettoie e comignoli pericolanti. Le maggiori criticità si sono registrate nelle province di Rimini e Forlì-Cesena e hanno interessato anche la linea ferroviaria Bologna-Rimini, rimasta bloccata nei pressi di Imola per i danni causati dal maltempo. Al momento del ripristino avvenuto poco prima delle 15, si segnalavano cancellazioni e ritardi fino a 115 minuti. Problemi si sono registrati anche a Ravenna. Nella vicina Repubblica di San Marino, inoltre, si sono registrati due feriti, rimasti coinvolti dal crollo del tendone di un circo che stavano cercando di rinforzare.

La costa toscana colpita da violente mareggiate: ingenti danni a Livorno e Marina di Pisa

Particolarmente critica la situazione in Toscana, soprattutto a Livorno e a Marina di Pisa dove forti mareggiate hanno portato allagamenti e conseguenti devastazioni. In alcuni quartieri di Livorno i danni hanno interessato anche la linea della fornitura elettrica. A Marina di Pisa, poi, l’acqua in alcuni punti ha superato il mezzo metro. “Sono stato a Marina di Pisa assieme al sindaco Conti per verificare quanto sta succedendo. La situazione è un’altra volta drammatica, ho pure videochiamato Giani (il presidente della Regione Toscana, ndr) per mostrare la nuova mareggiata. È necessario intervenire subito lunedì mattina in somma urgenza per ripristinare le opere di difesa della costa e dell’abitato di Marina senza ulteriori perdite di tempo! La Regione è l’ente competente per questo tipo di intervento e se ne deve assumere la responsabilità”, ha spiegato in una nota il consigliere regionale di FdI, Diego Petrucci.

Il vento sferza anche le altre regioni

Vento forte e mareggiate che hanno provocato danni si sono verificati anche a Fiumicino, nel Lazio, dove pure Roma è sferzata da raffiche di inusuale violenza. Venti di burrasca hanno interessato anche diverse zone della Liguria e a Tanadorso in provincia di Genova, ne sono state registrate anche a 143 chilometri orari. Fortissime raffiche di vento sono state registrate, la scorsa notte, anche in Molise. In particolare, a Bojano, in provincia di Campobasso, una tromba d’aria ha scoperchiato tetti delle abitazioni, divelto infissi, fatto cadere alberi, trascinato via auto. Sono caduti calcinacci e sono stati abbattuti cartelli stradali. Danni anche a Campobasso e in altre zone della regione. Forti disagi anche nelle Marche, dove il vento ha raggiunto i 100 chilometri orari e sono stati richiesti centinaia di interventi.

Neve e allagamenti al Nord

A Nord strade chiuse in provincia di Sondrio e di Brescia, a causa rispettivamente di una bufera di neve a Madesimo e allagamenti a Berzo Demo, dove un anziano di 82 anni è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato nella galleria Giovanni Paolo II. E la neve ha provocato gravi disagi anche in Alto Adige, che nella parte nord è coperto di neve anche a bassa quota e nella parte sud registra piogge anche a 1.500-2mila metri.

Il bollettino della Protezione civile per domenica

La situazione dovrebbe parzialmente migliorare nella giornata di domani. Il bollettino di criticità della Protezione civile, aggiornato al primo pomeriggio di oggi, infatti, prevede l’allerta arancione nella sola Emilia Romagna, e in particolare nella pianura modenese, mentre altre zone della regione sono in allerta gialla, così come alcune zone della Lombardia, del Veneto, del Molise e della Puglia.