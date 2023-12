Macron: sì, abbiamo un problema di immigrazione. E difende la legge votata dall’Rn di Marine Le Pen

La Francia “ha un problema di immigrazione” ammette il presidente Emmanuel Macron, intervistato da France 5 cercando poi di bilanciare la sua dichiarazione sostenendo che, però, “non è sopraffatta”.

Alle prese con una crisi senza precedenti dopo l’approvazione parlamentare della nuova legge sull’immigrazione – “uno scudo che ci mancava”, sottolinea Macron – il presidente francese difende a spada tratta il testo approvato ieri dall’Assemblea nazionale e votato anche dall’Rn di Marine Le Pen, provocando un vero e proprio terremoto politico.

“L’elettorato è a favore di questa legge – ha sottolineato Macron, parlando a France 5 nel tentativo di restare in sella mentre i ministri di sinistra del suo governo gli voltano le spalle – Quando voi vivete in un quartiere popolare, quando avete dei problemi di sicurezza, quando ci sono le conseguenze dell’immigrazione clandestina, allora siete a favore di questa legge. Alle persone che stanno nei quartieri a rischio chiedete perché stanno con l’estrema destra….”.

La sinistra governativa che sosteneva Macron è furibonda, non si sa se più per la norma approvata – e che ora dovrà passare il vaglio della Corte Costituzionale – o se per il fatto che il presidente francese ha incassato i voti del partito di Marine Le Pen.