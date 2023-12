Lombardia: 1,2 miliardi dall’accordo di coesione Governo-Regione (video). Bagno di folla per il premier

“Quello che firmiamo oggi è il quinto accordo di coesione che firmiamo su tutto il territorio nazionale, oggi in Piemonte sigleremo il sesto. Quello della Lombardia, insieme al Lazio, è il più significativo sul piano finanziario”. La firma dell’accordo libera “un miliardo e 210 mln di euro, ma se aggiungiamo le quote di cofinanziamento la somma totale supera il miliardo 870 mln di euro. Siamo a quasi due miliardi che vengono indirizzati su poche priorità, 13 progetti con risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma cerchiamo di concentrare su alcune priorità”. Sorrisi, strette di mano, ottimismo, nella trasferta meneghina del premier Giorgia Meloni, alla Fiera di Milano per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Lombardia.

La Meloni, che indossava un tailleur pantalone total black, è stata accolta dalla vicepresidente Senato Licia Ronzulli, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal neo prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e dal presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. Tra gli ospiti ad attendere Meloni anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, con quale la premier ha mostrato di avere un forte rapporto di stima e amicizia. Tra i due un abbraccio e scambio di baci, quindi un breve scambio di battute. Dopo il giro di saluti, la presidente del Consiglio ha rivolto un sorriso agli operatori della stampa, quindi ha fatto ingresso in fiera.

Lombardia, Meloni: “Orgogliosa del nuovo campus del Conservatorio Verdi”

“Tra i progetti che abbiamo in programma – ha poi illustrato – ce ne è uno in particolare di cui vado molto fiera: il nuovo campus del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per cui abbiamo stanziato 60 milioni di euro. E’ un progetto molto importante soprattutto per il fatto che sorgerà a Rogoredo, luogo noto alle cronache come il ‘boschetto della droga’. Abbiamo deciso di realizzare questo progetto per la rinascita di Rogoredo che da boschetto per la droga potrà diventare il boschetto della musica”.

La soddisfazione del governatore Fontana

“Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Fitto e le rispettive squadre – ha detto il governatore Fontana dal palco -. Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per 1 miliardo e 200 milioni di euro, di cui 710 milioni per i nuovi interventi e 315 si riferiscono a cofinanziamenti di iniziative già previste nel nostro piano regionale e infine 185 milioni per l’acquisto di nuovi treni. Siamo riusciti tempestivamente a raggiungere un accordo che ci permette di sfruttare nel modo migliore tutte le fonti di finanziamento, quelle europee, quelle statali e quelle regionali”.

Il bagno di folla per la premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poi iniziato un giro tra i padiglioni della fiera di Rho, per visitare ‘L’Artigiano in Fiera’ la fiera natalizia della tradizione milanese. Dopo la firma dell’accordo con il governatore lombardo Attilio Fontana, la premier ha deciso di fare un giro tra gli stand, tra la sorpresa e le reazioni di entusiasmo dei visitatori. Un vero e proprio bagno di folla. Fermandosi a visitare uno stand di decorazioni naturali, gestito da una ditta del vercellese, la premier ha stretto mani e scattato selfie. Una donna si è avvicinata e le ha sussurrato: “Vai avanti Giorgia, continueremo a votare per te”. E lei ha risposto: “Grazie, andrò avanti. Finché ci siete voi non ho paura”.