L’ex ferrarista Jean Alesi chierichetto a Milano alla messa di Natale: “È stato emozionante” (video)

L’ex pilota di Formula Uno e della Ferrai, Jean Alesi ha prestato servizio alla messa della Chiesa ambrosiana di Milano la notte di Natale. Lo riferisce il sito del Corriere della Sera, che ha anche pubblicato un video. “Sono molto orgoglioso di aver fatto quest’esperienza: devo dire che è stato molto emozionante”, ha detto l’ex pilota della Ferrari.

Jean Alesi: “Sono credente, non posso vivere senza pregare”

“Ho fatto – ha spiegato – quello che in francese si chiama ‘enfant de chœur'”, ovvero uno di quei bambini occasionalmente incaricati di assistere il clero durante le celebrazioni liturgiche. Quello che in Italia viene definito ‘chierichetto”.

Nel video condiviso sui suoi social e accompagnato dalla scritta “In God I trust”(credo in Dio) appare Alesi mentre si avvicina all’altare in processione con le vesti bianche e portando la croce. In sottofondo l’iconica canzone di Natale, Adeste Fideles, nella versione italiana. «Non posso vivere senza preghiere e senza posti di grande appartenenza alla nostra religione», ha detto il pilota francese in una recente intervista al Corriere del Veneto.

Jean Alesi è stato uno dei piloti della Ferrari più amati, anche se il suo unico successo è stato un Gran Premio del Canada nel 1995. «Mi considero un privilegiato – ha detto in un’intervista all’Equipe – perché ho vissuto molti momenti eccezionali. La mia firma in F1, quasi per caso, con un quarto posto nella mia prima gara… Avevo firmato per un solo Gran Premio e ne ho fatti altri 200. Il mio contatto con Ferrari a Fiorano. E poi ogni volta che guidavo una Ferrari in Italia, a Monaco, erano sempre momenti di follia, shock emotivi. Ma di sicuro, anche se avrei potuto avere di più, la mia vittoria in Canada rimane un momento indimenticabile».