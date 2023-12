L’Aidr premia i migliori comunicatori con i “Digital News”: tra loro la piccola Maria Vittoria, Pagliaro e Bocchino

Giorgio Rutelli, Paolo Pagliaro, Italo Bocchino, Giuseppe Brindisi, Antonio Pascotto, Giancarla Rondinelli, Fiorella Corrado, Iva Garibaldi, Giovannantonio Macchiarola. Sono loro i giornalisti, comunicatori e i professionisti del public affairs, comunication and brand che si sono distintisi nell’anno 2023 per creatività, innovazione e pragmatismo, nell’ambito dei contenuti digitali, ai quali sono stati assegnati i premi “Digital News”, su iniziativa dell’Aidr – fondazione italian digital revolution (www.aidr.it) in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea. L’edizione 2023 è stata realizzata grazie al main sponsor DXC Tchnology e da tutti i soci e partner dell’Aidr.

La consegna della targa del Liceo Artistico “Lopiano” di Cetraro

La cerimonia di consegna è avvenuta ieri, nello spazio Esperienza Europa – intitolato alla memoria di David Sassoli, all’interno di una serata di gala che ha avuto come madrina Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore e volto noto del Tg2. In sala, personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, della società civile, dei media e della pubblica amministrazione. La targa del premio è stata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro (Cosenza), guidati dal dirigente Graziano Di Pasqua.

Il riconoscimento alla piccola Maria Vittoria

Quest’anno, l’edizione è stata davvero speciale, con due momenti veramente particolari. Il riconoscimento assegnato a Maria Vittoria, eccezionale bambina di 9 anni che soffre di SMA, che ha ricevuto il premio Digital News per il suo spirito indomabile e il suo sogno di diventare giornalista. Nonostante la sua malattia che viene seguita dal prof. Eugenio Mercuri dell’Ospedale Agostino Gemelli di Roma, Maria Vittoria ha mostrato una straordinaria passione per il giornalismo e aspira a intervistare i grandi della terra. Per ora a rispondere al suo sogno è stato Sua Santità Papa Francesco che le ha indirizzato un affettuoso messaggio di amicizia. È anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto inviarle un messaggio per incoraggiarla a non smettere mai di inseguire le sue passioni. Il desiderio di Mavi di fare la differenza nel mondo attraverso il giornalismo riflette l’essenza stessa del premio Digital News, che è nato diversi anni fa per promuovere la creatività, l’innovazione e l’impegno nel settore dei media e della comunicazione digitale. La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle testate giornalistiche Datamagazine, Digitale Popolare, Friuli Sera, Corriere Puglia e Lucania, Stampa Parlamento, Il Giornale d’Italia, Lo Speciale, Il Nuovo Terraglio, Il Monito, Scisciano Notizie, La Voce di New York, News-24, News Sicilia, Puglialive, Quotidiano della regione Marche, Sardegna Reporter, Voce di Strada, giunte a Roma da ogni parte d’Italia e con le quali la fondazione Aidr ha creato un link di collaborazione per raggiungere tutti i cittadini sui temi della digitalizzazione.

Parla Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr

“L’edizione 2023 – ha sottolineato il presidente della fondazione Aidr, Mauro Nicastri – organizzata per le seconda volta in questa location, multimediale e interattiva, grazie al supporto di Carlo Corazza e Antonio Parenti, rispettivamente direttori della Rappresentanza del Parlamento e della Commissione Europea in Italia, rappresenta un momento di riflessione e condivisione attorno ai valori che la rivoluzione digitale porta con sé. Come nella mission che guida la nostra Fondazione, abbiamo voluto testimoniare, premiando comunicatori, giornalisti e professionisti del public affairs che hanno saputo integrare le tecnologie digitali in direzione di una crescita collettiva. Crediamo decisamente infatti, che la digitalizzazione possa portare valore aggiunto, solo se insieme la facciamo diventare patrimonio collettivo a beneficio di tutti, come il premio che abbiamo voluto conferire a Maria Vittoria, esempio concreto per tutti di forza, determinazione e coraggio”.