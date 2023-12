La linea dura funziona: straniero espulso, era rientrato irregolarmente ed è stato arrestato

Ancora risultati dopo la svolta sul controllo degli immigrati irregolari. Un altro straniero espulso. Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti ddi Perugia hanno arrestato un cittadino macedone. L’uomo ha 37 anni e aveva avuto un provvedimento di espulsione. Nonostante ciò, era rientrato nel territorio italiano senza la prevista autorizzazione. Le fasi di identificazioni hanno preso il via durante un posto di controllo. I poliziotti hanno visto sopraggiungere un’auto sospetta e hanno quindi deciso di fermarla per approfondire le verifiche.

Straniero espulso, aveva fatto rientro prima dei 5 anni

Dopo aver identificato il conducente e il passeggero – entrambi cittadini stranieri – i poliziotti hanno constatato che le generalità fornite dal 37enne non corrispondevano a quanto inserito nelle banche dati. Insospettiti, hanno effettuato degli accertamenti. E hanno scoperto che l’uomo, oltre ad aver fornito delle false generalità, dopo essere stato espulso dallo Stato, vi aveva fatto rientro prima di cinque anni e senza la prevista autorizzazione. Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato arrestato ed è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di false attestazioni sulla propria identità a Pubblico Ufficiale.