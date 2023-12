Il 900 con gli “occhi” di Enzo Trantino: alla Fondazione An presentazione del libro di Valerio Musumeci

Molto più di una lunga intervista all’avvocato Enzo Trantino. La presentazione del libro di Valerio Musumeci Negli occhi di Enzo. Conversazioni sul Novecento e oltre con l’avvocato Enzo Trantino, promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale, è stata una preziosa occasione per scandagliare progetti, sfide ed emozioni dell’universo della destra italiana. Attraverso lo sguardo di uno dei personaggi che più di altri hanno segnato la storia politica, siciliana e nazionale, del dopoguerra.

Alla Fondazione An si presenta il libro “Negli occhi di Enzo”

Denso e ricco di spunti, anche personali, degli ospiti, il dibattito, moderato dalla giornalista Gloria Sabatini, sul volume scritto da Valerio Musumeci e pubblicato da Bonfirraro editore. Il pomeriggio, nei locali della Fondazione An in via della Scrofa, si è aperto con un video emozionale . Che ha ripercorso a volo d’uccello le principali intuizioni politiche e non solo di Trantino, principe del foro, 9 volte parlamentare e sottosegretario agli Esteri. Dopo i saluti di buon lavoro del vicepresidente della Fondazione An, Antonio Giordano, in videocollegamento dalla Camera, è iniziata la tavola rotonda. In mattina una conferenza stampa a Montecitorio (con il ministro Nello Musumeci e il capogruppo di FdI Tommaso Foti) ha inaugurato l’iniziativa.

Tavola rotonda con autore,editore e politici

Oltre all’autore, Valerio Musumeci, giornalista e scrittore, si sono alternati al microfono il deputato Francesco Ciancitto, cresciuto alla scuola di Trantino, Felice Giuffrè, siciliano doc, membro laico del Csm, e l’editore del volume Salvo Bonfirraro. In prima figlia Alberto Bonfirraro e Giuliana De Medici, figlia di Giorgio Almirante, protagonista di una preziosa testimonianza all’interno del libro. A impreziosire l’opera, infatti compaiono testimonianze inedite di protagonisti di primo piano della politica, del giornalismo e della cultura, da Pietrangelo Buttafuoco a Luciano Violante.

Un principe del foro, pensatore e politico di razza

Ciancitto ha ricordato la straordinaria personalità dell’avvocato Trantino, difficile da sintetizzare in un breve intervento. Giuffrè, docente di diritto e avvocato, ha puntato l’attenzione sulla professione del principe del foro, protagonista di importanti processi, dal maxi processo di Palermo all’ultimo clamoroso caso di delitto d’onore negli anni ’60. Ma ha soprattutto rievocato la sua esperienza personale di giovane militante e poi dirigente del Fronte della Gioventù, le riunioni serali in sezione alla presenza di Trantino, l’ammirazione e la seduzione per uomo visionario e poliedrico. Un gentiluomo, anche molto attento anche alle posture. “Guai a mettere le mani in tasca, o le braccia incrociate…”.

Il libro nasce due anni fa in piena pandemia

L’editore ha ripercorso la genesi del libro, nato nel periodo del lockdown come una sfida complessa e avvincente. Il progetto editoriale è un unicum nel suo genere. Il libro è un lungo dialogo il cui io narrante ha la voce e gli occhi di Trantino. E testimonia la volontà di rilanciare la collana storica della casa editrice e aprire nuove prospettive. E a fare da ‘apripista’ proprio l’avvocato Enzo Trantino per una passeggiata nel Secolo breve.

Musumeci: una sfida entusiasmante con un testimone irripetibile

Chiude la tavola rotonda l’intervento dell’autore, prima del video conclusivo del protagonista “in contumacia”. Trantino dal suo studio, stile inconfondibile ed eleganza innata, saluta e ringrazia i presenti per poi augurare alla premier Meloni di continuare la sua sfida all’insegna dell’infuturarsi, verbo usato dal Sommo Poeta nella Commedia per rappresentare quella particolare capacità di inverare il futuro. Musumeci ha raccontato le tappe di un esperimento letterario inedito, che intreccia romanzo, intervista e saggio storico. E ha coinvolto i presenti con aneddoti ed episodi che hanno accompagnato la stesura del volume.