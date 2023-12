I 50 anni di Luisa Ranieri, un’attrice che ha saputo farsi amare al cinema e in televisione

Ci sono spot pubblicitari che, volenti o nolenti, ci hanno lasciano frasi e modi di dire che finiscono per entrare nel linguaggio comune. È il caso, ad esempio di quell'”Anto’ fa caldo” che, nell’estate 2002, una giovane e quasi sconosciuta Luisa Ranieri pronunciava nella pubblicità del tè freddo, diretta da Alessandro D’Alatri. Da allora sono passati più di vent’anni e oggi che la Ranieri ne compie 50 (è nata a Napoli il 16 dicembre 1973) è diventata un’attrice brava e famosa grazie a un percorso fatto di ruoli azzeccati e a una serie di successo che l’ha vista per la prima volta protagonista assoluta come “Le indagini di Lolita Lobosco” (la terza stagione arriverà nel 2024 su Rai1). E sì che avrebbe dovuto dare l’avvocato o il magistrato visti gli studi in giurisprudenza, interrotti però per dedicarsi alla recitazione, prima in teatro e poi al cinema dove fa la prima esperienza nel film di Leonardo Pieraccioni “Il principe e il pirata” (2001). Due anni dopo arriva anche la tv: la Ranieri è prima nel cast della miniserie di Rai1 “Maria Goretti” (è la madre della giovanissima santa), poi in quello della serie “La omicidi” con Massimo Ghini e, infine, in quello di “Cefalonia”, miniserie sul cui set conosce Luca Zingaretti, che sposerà nel 2012 e dal quale avrà le figlie Emma e Bianca.

Luisa Ranieri tra cinema e televisione

Negli anni successivi i ruoli al cinema si alternano a quelli in televisione, così come si alternano i ruoli drammatici a quelli brillanti. Sul grande schermo la vediamo in “SMS – Sotto mentite spoglie” di Vincenzo Salemme (2007), “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati (2009), “Maldamore” di Angelo Longoni; in tv interpreta Maria Callas nella serie di Canale 5 “Callas e Onassis” (2005), è nel cast di “‘O professore” con Sergio Castellitto (2008), dà il volto a Luisa Spagnoli nell’omonima fiction dedicata alla grande stilista (2015), è protagonista (con Francesco Arca) della fiction “La vita promessa”. Si cimenta anche nelle conduzione: affianca Adriano Celentano nel suo “Rockpolitik” su Rai1 e sostituisce Camila Raznovich in “Amore criminale” su Rai3. Nel 2021 diventa la protagonista de “Le indagini di Lolita Lobosco”, serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. (ITALPRESS).