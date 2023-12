Gite dell’Immacolata, in cinque si perdono nei boschi: un escursionista salvato dal cane molecolare

In Toscana cinque escursionisti sono risultati dispersi nel corso di alcune scampagnate dell’Immacolata: quasi miracoloso il ritrovamento di uno dei malcapitati, che è stato ritrovato solo all’alba, dopo una notte passata all’addiaccio e grazie a un cane molecolare.

Le ricerche erano partite dalle 18 del giorno del’Immacolata e per tutta la notte avevano impegnato nel territorio di Massa Marittima (Grosseto), sia il Sast della stazione di Monte Amiata con i cani che i Vigili del fuoco di Grosseto e volontari, per un un settantenne uscito nel pomeriggio a cercare funghi nei boschi. Non essendo rientrato a fine pomeriggio i familiari avevano dato l’allarme. Stamani è stato lo stesso 70enne a contattare i parenti: da quanto spiegato nella notte era riuscito a farsi un bivacco con foglie e rami, con la luce del giorno ha trovato un sentiero che lo ha portato fuori dal bosco fino ad un podere da dove ha chiamato i familiari.

Cane molecolare provvidenziale a Massa Marittima: continuano le ricerche di un 89enne

Continuano invece le ricerche dell’uomo di 89 anni, disperso dal pomeriggio di venerdì 8 dicembre nei boschi di Gavinana, nel comune di San Marcello Piteglio (Pistoia). L’anziano non è rientrato a cada dopo una passeggiata. sono in corso per un anziano scomparso da ieri sera nel boschi di Gavinana, nel comune di San Marcello Piteglio (Pistoia). Le operazioni per ritrovare l’uomo, 89 anni, sono scattate nel tardo pomeriggio proseguendo fino a notte inoltrata per poi riprendere all’alba di oggi.

Nelle ricerche impegnati i tecnici del Soccorso alpino