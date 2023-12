Feste di Natale, per i bimbi in ospedale a Milano le star delle sigle dei cartoni animati

Una sorpresa che vuole essere un regalo speciale per i bambini ricoverati e costretti a passare le Feste di Natale in ospedale. È lo speciale concerto di Natale, organizzato dalla Fondazione De Marchi a Milano, per permettere ai piccoli pazienti di godere di un pomeriggio di festa e spensieratezza. Sotto le finestre della Clinica De Marchi si sono esibite la Fanfara dei Carabinieri del III Reggimento Carabinieri Lombardia, diretta dal maresciallo Bagnolo, e la Banda della Polizia Municipale di Milano, diretta dal maestro Capucci, che hanno suonato le classiche canzoni di Natale per piccoli pazienti.

Natale in ospedale con le note dei cartoni animati

l concerto ha partecipato anche Giorgio Vanni, la voce maschile delle più note sigle di cartoni animati, che ha intonato le sigle di Dragon Ball e Pokemon, personaggi amati dai più piccoli, trascritte appositamente per fanfara. «Il concerto di Natale per i piccoli pazienti della clinica pediatrica è ormai un appuntamento irrinunciabile, atteso con gioia dai bambini e dal personale sanitario che ogni giorno assiste e si dedica anima e corpo nell’assistenza ai piccoli», dichiara Francesco Iandola, direttore della Fondazione De Marchi. «È il nostro regalo un po’ speciale per far sentire l’atmosfera del Natale anche ai piccoli costretti a trascorrere le feste in ospedale».

L’iniziativa della Fondazione De Marchi

Per questo, Fondazione De Marchi è impegnata a contribuire a realizzare in Italia «il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo» per ridurre al minimo lo stress emotivo e psicologico dei piccoli pazienti e dei loro genitori, con l’obiettivo di fornire un’assistenza mirata a migliorare la qualità delle cure mediche ma anche a migliorarne la qualità della vita in ospedale e non solo», aggiunge. È la grande sfida della Fondazione De Marchi, il cui obiettivo è di rendere gli spazi pediatrici del Nuovo Policlinico di Milano, che sarà ultimato entro il 2024, ambienti ancora più colorati, accoglienti, altamente tecnologi e totalmente a misura di bambino.

L’obiettivo è dare serenità a chi soffre

L’iniziativa rientra nel quadro complessivo delle attività del progetto Un ospedale mica male per il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i bambini in cura alla Clinica De Marchi, con l’obiettivo di dedicare tutte le attenzioni e le risorse disponibili affinché anche la cura e il momento del ricovero possano essere vissute con serenità. La Fondazione De Marchi, attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene quasi 90.000 bambini realizzando, oltre ad interventi di umanizzazione e fornitura di macchinari diagnostici e terapeutici, 150 ore di pet therapy, 1.400 ore di arte terapia e di 550 ore di assistenza psicologica. (ITALPRESS).