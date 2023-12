Fedez si confessa: «Il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi»

«Adesso sto bene, ho un po’ di acciacchini ma sto bene. L’ultima volta ho preso abbastanza paura ma si va avanti per fortuna. Sono stati molto bravi i medici che si sono accorti che avevo avuto un principio ischemico allo stomaco». Così Fedez intervistato da Mara Venier a “Domenica In”. «Se ho avuto paura? Certo, tutt’ora e tanta. A 34 anni ne ho viste un po’… E poi c’è il corpo da una parte e la mente dall’altra. Non bisogna trascurare la mente, vanno di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa più importante», ha aggiunto Fedez. «Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine…», ha aggiunto Fedez.

Fedez e il centro di aggregazione

«La mia ambizione è creare un centro di aggregazione che possa accogliere ragazzi e ragazze con problemi di salute mentale, è un progetto ambizioso sotto molti punti di vista», ha detto Fedez, sempre ospite di Mara Venier a Domenica In. Inoltre, ha aggiunto, «sto valutando di produrre un documentario su Franco Basaglia» che tanto ha fatto «per eliminare lo stigma sulle persone con problemi di salute mentale e ridare loro diritti e dignità. La salute mentale oggi è una emergenza concreta». (ITALPRESS)