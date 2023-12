Donna di 70 anni partorisce due gemelli in Uganda. Era considerata “maledetta” perché senza figli

Una donna ugandese di 70 anni ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, grazie alla riproduzione assistita. Sia la madre che i bambini sono in buona salute e sono ancora sotto osservazione in una struttura della capitale Kampala. Safina Namukwaya vive abitualmente nella zona rurale di Masaka, a circa 120 chilometri a ovest della capitale. Solo tre anni fa, la 70enne era riuscita a dare alla luce una figlia, dopo essere stata descritta a lungo come una “donna maledetta” in quanto nullipara.

Con il primo marito, morto nel 1992, non aveva avuto figli. L’attuale compagno della signora Namukwaya, conosciuto nel 1996, non ha partecipato al parto, e con suo grande disappunto e ancora non è andato a trovarla. Masaka è una città di circa 74000 abitanti dell’Uganda, situata nella regione centrale; è situata ad ovest del Lago Vittoria. È il capoluogo del Distretto di Masaka, oltre ad essere la maggiore area metropolitana della regione costituita dai distretti di Lyantonde, Sembabule, Lwengo, Bukomansimbi, Kalungu, Rakai e Kalangala.

Il video della donna di 70 anni che ha partorito i due gemelli

Ma il record è di un’indiana di 75 anni

Il record assoluto è appannaggio dell’India dove nel 2019 una donna ha dato alla luce due gemelle all’età di 73 anni, sempre grazie alla fecondazione in vitro. Sempre in India, nello stesso anno, un’altra donna ha dato alla luce una bambina dichiarando di avere 75 anni, senza però fornire documenti che attestassero l’età. I medici hanno comunque stimato un’età compresa tra i 72 e i 75 anni.

“Questa storia non è solo un successo medico, ma dimostra la forza e la resilienza dello spirito umano”, ha proclamato il Kampala International Women’s Hospital and Fertility Center, che ha condiviso i video della donna, Safina Namukwaya, prima e dopo il parto. L’ospedale ha assicurato che si tratta di un traguardo senza precedenti in Africa a causa dell’età avanzata della madre. Namukwaya ha ammesso in dichiarazioni alla rete Ntv di aver sofferto di alcune complicazioni durante la gravidanza e ha ammesso di non sapere come potrà crescere i suoi figli, tra le altre ragioni perché il padre li ha abbandonati. “Agli uomini non piace sapere che avrai più di un figlio. Anche dopo che sono stata ricoverata, il mio uomo non si è mai fatto vivo”, ha detto.