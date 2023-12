Dal pranzo solidale a Milano al mercatino di Natale ad Asti: la lunga giornata di Meloni tra la gente

Non solo la firma degli Accordi di sviluppo e coesione con i governatori Attilio Fontana e Alberto Cirio, che hanno portato rispettivamente a Lombardia e Piemonte 1,2 miliardi e 865 milioni. L’intensa giornata di Giorgia Meloni al Nord è stata segnata anche da diversi momenti tra la gente, dalla Fiera dell’artigianato a Milano al mercatino di Natale ad Asti, passando per il pranzo di solidarietà “Che sia festa per tutti”, organizzato a Fieramilanocity da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Progetto Arca. Ovunque il premier è stato accolto da un bagno di folla e un abbraccio ideale al quale si prestata volentieri, tra selfie e doni ricevuti.

Il “brindisi” degli Alpini per Meloni al mercatino di Natale di Asti

Ad Asti, dove si è tenuta la firma dell’accordo di coesione con il Piemonte, Meloni si era ripromessa di visitare il mercatino di Natale nei pressi del Teatro Alfieri, dove si è svolto l’evento. “Io amo molto i mercatini di Natale. Poi farò una passeggiata qui, al mercatino di Asti, per tentare di sentirmi una persona normale ogni tanto…”, ha detto il premier, prima dell’inizio della cerimonia. Al termine ha mantenuto la promessa, fatta a se stessa e ai cittadini, che l’hanno accolta con estremo calore: a “riceverla” c’erano anche gli sbandieratori del Palio di Asti e gli Alpini, che le hanno offerto un bicchiere di vin brûlé “d’l Alpin” al Barbera d’Asti. “Sono riuscita a salutarla”, si sente dire con soddisfazione da una donna in uno dei video che hanno ripreso la passeggiata del premier.

L’incoraggiamento dei milanesi: “Vai avanti, Giorgia. Siamo con te”

Bagno di folla e dimostrazioni di affetto Meloni li aveva ricevuti anche alla Fiera dell’Artigianato a Milano, dove si era recata dopo la firma dell’accordo con Fontana. Fermandosi a visitare uno stand di decorazioni naturali, gestito da una ditta del vercellese, la premier ha stretto mani e scattato selfie e ha ricevuto anche una palla di Natale personalizzata con il suo nome. Una donna si è avvicinata e le ha sussurrato: “Vai avanti Giorgia, continueremo a votare per te”. E lei ha risposto: “Grazie, andrò avanti. Finché ci siete voi non ho paura”.

Il pranzo di Natale solidale e l’immancabile foto di gruppo

Tra i due appuntamenti, inoltre, Meloni ha partecipato al pranzo di Natale solidale in Fieramilanocity, insieme, tra gli altri all’arcivescovo di Milano Mario Delpini, ai ministri Matteo Salvini e Raffaele Fitto, al presidente del Senato Ignazio La Russa, al governatore Attilio Fontana e al sindaco di Milano Beppe Sala, con il quale ha avuto un breve colloquio, con la promessa di un nuovo incontro nei primi mesi dell’anno. Anche qui, immancabile, la foto di gruppo con i partecipanti al pranzo, stretti intorno al premier.