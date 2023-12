Cop28, Foti: “Il governo Meloni protagonista delle politiche climatiche. L’estremismo non paga”

“Nell’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a CoP28 di Dubai appare chiara la volontà di accentuare le già incisive e concrete azioni messe in campo dal governo per prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Gli oltre cento milioni stanziati per il finanziamento del fondo ‘Loss e damage’, contributo perfino superiore anche ad altre realtà europee, testimoniano la volontà concreta del governo Meloni di partecipare da protagonista alle politiche per l’adattamento climatico”. A dirlo è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti.

“La nostra Nazione – ha proseguito – presenta, infatti, un territorio spesso fragile, esposto ad alluvioni e frane, situazione a fronte delle quali immediatamente non solo è stata attivata la macchina di aiuti e soccorsi, ma anche la pianificazione di piani strategici. La sostenibilità climatica-ecologica deve, tuttavia, camminare insieme a quella sociale ed economica. L’estremismo ambientalista non porta infatti da alcuna parte, ma finisce solo per cogliere l’obiettivo opposto di quello prefissato. Le politiche di Timmermans – ha concluso Foti – sono state sconfitte perfino dal recente voto espresso dai suoi connazionali olandesi: rappresentano un modello superato anche in Europa”.

