Bufera sulla giornalista della Bbc: dito medio in apertura del tg. “Non sapevo di essere in onda” (video)

È bufera su una giornalista della BBC che è stata inquadrata a fare il dito medio alla telecamera in diretta all’apertura del notiziario del mattino. Nel filmato, divenuto rapidamente virale, si può vedere la giornalista Maryam Moshiri alzare le sopracciglia e alzare lo sguardo dalla telecamera all’apertura del tg più famoso del mondo.

Moshiri, 46 anni, una delle conduttrici di punta delle news dell’emittente pubblica britannica, sembra rendersi conto immediatamente che è in diretta e stacca la mano prima di iniziare a leggere i titoli su Boris Johnson.

Chi è Maryam Moshiri, la giornalista della Bbc che ha mostrato il dito medio

“In diretta da Londra , questa è BBC News”, esordisce con paludato stile british, adottando un atteggiamento più serio. Ma è troppo tardi. Ormai la gaffe era andata in onda, diventando uno dei fatti del giorno negli uffici e nei locali pubblici inglesi. Poche ora fa la giornalista di origine britannica di origine iraniana si è scusata sui social media dicendo che “non si era resa conto” che il momento sarebbe stato ripreso dalla telecamera. “Chiedo scusa se ho offeso o turbato qualcuno”.

«Ciao a tutti – scrive su Twitter la giornalista Bbc – ieri poco prima dello scoccare dell’ora stavo scherzando un po’ con il team in studio. Stavo fingendo di fare il conto alla rovescia mentre il direttore mi contava da 10 a 0… comprese le dita per mostrare il numero. Quindi da 10 dita fino a uno. Quando siamo arrivati ​​a 1 ho girato il dito per scherzo e non mi ero resa conto che questo sarebbe stato ripreso dalla telecamera. Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace tanto che sia andato in onda! Non era mia intenzione che ciò accadesse e mi scuso se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo mostrando il dito medio agli spettatori o addirittura a una persona in particolare. Era uno stupido scherzo rivolto solo al limitato numero di miei compagni di studio.