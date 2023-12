BeneLectus, il festival dell’editoria indipendente sul tema dell’Europa minacciata dalla cultura woke

Il 16 e il 17 dicembre si svolgerà a Benevento la prima edizione di “BeneLectus, Festival dell’Editoria Indipendente del Dibattito e del Pensiero Critico” presso il Convento di San Francesco in Piazza Dogana 12. Il programma è incentrato sul tema della cultura europea minacciata dall’ideologia woke e dalla cancel culture che mettono a rischio la continuità storica della nostra civiltà.

I lavori si aprono sabato 16 dicembre alle 11 con una tavola rotonda sul tema “Pensiero Critico e il ruolo dell’Editoria Indipendente nell’era woke”. Interverranno: Gianluca Vevoto, in rappresentanza dell’associazione BeneLectus, Mario Forgione, associazione Civitas e Casa Editrice “NovaEuropa”, Vincenzo D’Amico Casa Editrice “d’Amico Editore”, Luigi Brachini, Casa Editrice “La Nuova Contro Corrente”.

Nel pomeriggio, alle 16, presentazione del libro “Cambiamenti Climatici” di Daniele Conversi, ricercatore presso l’Università dei Paesi Baschi-Bilbao. Interviene Salvatore Rampone dell’associazione BeneLectus. Modera l’incontro la giornalista Daniela Fiorito

Domenica 17 dicembre alle 11 tavola rotonda sul tema “Recuperare le radici dell’Europa per una vera Unione dei Popoli”. Interverranno: Salvatore Verrillo in rappresentanza dell’associazione BeneLectus, Marco Scatarzi, Casa Editrice “Passaggio al Bosco”, Annalisa Terranova, giornalista “Secolo d’Italia”, Andrea Scarabelli, responsabile sezione filosofia presso GRECE Italia, Orazio Maria Gnerre dottore in Scienze Politiche, Rosetta De Stasio vice presidente Commissione Cultura – Comune di Benevento. Modera l’incontro il giornalista Nazzareno Orlando

Alle 17 avrà luogo l’incontro “La Sfida Partecipativa, Rivoluzione 4.0 e prospettive per l’Europa del lavoro”. Interverranno: Francesco Marrara, autore del libro “La Sfida Partecipativa”, Francesco Guarente sindacalista UGL e socio fondatore dell’Istituto “Stato e Partecipazione”, Ettore Rossi coordinatore Laboratorio “Felicità Pubblica”, Filippo Liverini, delegato al credito di Confindustria Benevento, Pasquale Viespoli, ex sottosegretario al welfare, S.E. mons. Felice Acrocca, Arcivescovo di Benevento. Modera l’incontro la giornalista Teresa Ferragamo.

All’iniziativa aderiscono le case editrici Passaggio al Bosco, NovaEuropa, La Nuova Contro Corrente, D’Amico Editore, Diogene Editore.