Violenza di genere, il dialogo Meloni-Schlein funziona: il Senato approva all’unanimità il ddl Roccella

Violenza contro le donne, il provvedimento già approvato da Montecitorio è legge. A tempo di record, dopo i lavori velocissimi della commissione Giustizia, il Senato approva all’unanimità il disegno di legge Roccella sulla violenza di genere. Dopo la morte della giovanissima Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato la politica ammaina per una volta le bandiere di parte.

Violenza di genere, il Senato approva all’unanimità

L’aula di Palazzo Madama dice sì alla stretta sulle misure di contrasto alla violenza di genere con 157 voti. Il voto finale del provvedimento è stato scandito da un lungo applauso dell’emiciclo. L’esito delle votazioni è arrivato al termine di un complessa procedura sugli ordini del giorno, relativi ad alcuni dei 19 articoli del provvedimento già approvato alla Camera. Un iter che, non senza polemiche, ha registrato vari tentativi di intesa tra le forze di maggioranza e di opposizioni, in una giostra di riformulazioni e ritiro di alcuni testi presentati.

Intese ed emendamenti incrociati tra maggioranza e opposizione

L’ordine del giorno della maggioranza, a prima firma Malan, ha visto il via libera di Azione e Italia Viva, mentre il M5S ha scelto di astenersi, così come il Pd e pure Avs. Nel testo di maggioranza si impegna il governo “a valutare l’opportunità di inserire nei programmi scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l’educazione al rispetto”, si legge. “Anche attraverso una formazione emotivo sentimentale che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni. Al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati”.

La telefonata tra Schlein e Meloni prima del voto

In mattinata la segretaria dem Elly Schlein aveva sentito telefonicamente la premier Giorgia Meloni in missione in Germania. Poco prima che l’aula di Palazzo Madama terminasse la discussione sul ddl Roccella e procedesse al voto. “Ci siamo sentiti in queste ore”, ha detto Schlein aprendo i lavori della direzione del Pd. “Apprezzo il segnale della maggioranza al Senato, dando parere favorevole su un odg che chiede di mettere risorse in quella legge sulla formazione delle operatrici, come l’approvazione dell’odg in cui chiediamo di calendarizzare in tempi rapidi alla proposta di legge sulla prevenzione”. La premier del resto in questi giorni ha confermato più volte la volontà di procedere velocemente a chiudere la legge, augurandosi uno sforzo collettivo. Anche nel nome di Giulia e delle tante vittime di una strage silenziosa. Unico neo di una giornata decisamente positiva la scarsa partecipazione in Aula, immortalata dalla senatrice dem Susanna Camusso che su X ha postato la foto dei banchi quasi completamente vuoti.