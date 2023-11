Un bagliore spaventa il Nord Italia: era il test di lancio di un missile nucleare francese (video)

Stupore, ma anche timore, ieri sera, in Piemonte e altre zone del nord Italia, per l’avvistamento di una sfera, bianca luminosa, intorno alle 19,20. Una sorta di cometa con la scìa, quasi dal sapore natalizio, ma era un’arma di guerra, purtroppo, il test di un missile a testata nucleare (non armato di atomica, ovviamente) lanciato dal governo francese per “proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza” e “garantire la credibilità del nostro deterrente oceanico per i decenni a venire”.

Il missile, spiega ancora la nota governativa, è stato monitorato durante tutta la fase di volo ed è poi caduto nell’Atlantico settentrionale, a diverse centinaia di chilometri dalle coste.

Il video del missile francese che ha sorvolato l’Italia

Le immagini del sorvolo della zona di Ravenna