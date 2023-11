Torna il volo diretto Palermo-New York con Neos: da giugno dalla Sicilia alla grande Mela in 9 ore e mezza

Torna il collegamento diretto Palermo-New York. Da giugno 2024, e per l’intera stagione estiva, un nuovo volo diretto della Neos (compagnia aerea italiana parte di Alpitour World)- collegherà l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con il JFK do New York. La nuova rotta opererà con due frequenze alla settimana, con partenza dall’Italia ogni martedì e domenica, grazie ad un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti, offrendo al mercato una capacità aerea pari a 710 posti settimanali.

Torna il collegamento Palermo-New York

Ogni lunedì l’aereo decollerà alle 17 da New York e arriverà a Palermo il martedì alle 7:20, ripartendo da Palermo alle 11:25 e arrivando a New York alle 14:50. Il sabato, invece, l’aereo decollerà alle 17 da New York e arriverà a Palermo la domenica alle 7:20, ripartendo alle 11:25 alla volta di New York, dove si atterrerà alle 14:50. Il nuovo volo intercontinentale, l’unico diretto dalla Sicilia agli Stati Uniti e operato da un vettore italiano, rappresenta un’importante opportunità per la più grande isola del Mediterraneo.

Una grande opportunità per la Sicilia

Una straordinaria occasione, in termini sia di traffico outgoing sia di incoming, senza dimenticare l’elevato numero di connazionali residenti proprio nella Grande Mela. “Questo nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi leisure e business tra l’Italia e gli Stati Uniti. Con l’obiettivo iniziale di trasportare circa 20.000 passeggeri nell’estate 2024”, dice Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos.

Standard di ospitalità e accoglienza a bordo

Il nuovo volo è il risultato di una visione che ha mantenuto costanti nel tempo gli investimenti nella crescita di flotta e rotte.

Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi

Volo per passeggeri e trasporto merci

Il nuovo volo sarà adibito non solo ai passeggeri, ma anche al trasporto merci, offrirà una disponibilità pari a 10 tonnellate per ciascun volo. I biglietti sono già acquistabili sul sito www.neosair.it per il mercato italiano e www.neosair.com per il mercato americano. Attraverso gli uffici commerciali Neos a New York. I voli sono, inoltre, distribuiti tramite il Gsa Apg, le principali Ota, il network Welcome Geo e infine attraverso i Gds di Amadeus e Sabre per tutti i mercati.

Prenotazioni aperte da oggi

Da oggi è possibile prenotare il volo diretto in partenza alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Punta Raisi che arriva all’aeroporto ‘JFK’ T1 di New York alle 14.50, ora locale. La tariffa economy ‘promo’ per un adulto è fissata a 339,99. E prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto. L’intenzione di ripristinare il collegamento tra il capoluogo siciliano e la Grande Mela era stata annunciata a maggio scorso da Vito Riggio, amministratore delegato della Gesap (società che gestisce lo scalo di Punta Raisi). Ma in quell’occasione il manager aveva chiesto alla United Airlines, la maggiore compagnia aerea statunitense, di occuparsi della tratta.

United Airlines ha rinunciato dopo il 2020

Era stata proprio la United Airlines ad annunciare, nell’agosto 2019, il riavvio del volo precedentemente offerta fino a ottobre 2017 da Meridiana. Il Palermo-New York sarebbe dovuto ripartire nel maggio 2020, ma non venne più attivato a causa dell’esploasione del Covid.

Fine