Terrorista palestinese confessa il massacro di bambini. E Hamas annuncia: “Ci sarà un altro 7 ottobre”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso il video dell’interrogatorio di “terrorista di Hamas”, che ha ammesso di aver ucciso bambini nell’attacco del 7 ottobre a Kfar Aza. L’uomo, Amer Abu Ghosha, è un membro dei commando Nukhba di Hamas. “La nostra sola missione era uccidere. Non rapire. Uccidere ogni persona e tornare a Gaza“, ha dichiarato. Il suo gruppo è arrivato a bordo di una jeep ed entrato nella comunità di Kfar Aza dopo aver fatto esplodere il cancello. Una volta entrati, ha raccontato, gli uomini di Hamas sono andati avanti casa per casa, dando fuoco alle abitazioni e sparando alle persone. Abu Ghosha ha rievocato di aver sentito le grida di bambini piccoli dopo essere entrato in una casa e di aver sparato contro la porta della safe room dove erano rinchiusi fino a quando, dato che le grida erano cessate, ha ritenuto di averli uccisi.

Hamas annuncia nuove azioni in Israele come quello del 7 ottobre

Intervistato da una tv libanese, un membro dell’ufficio politico di Hamas, Ghazi Hamad (nella foto), ha dichiarato che il suo gruppo è pronto a ripetere “due o tre volte” l’attacco del 7 ottobre, in cui sono stati uccisi 1400 israeliani. “Dobbiamo impartire una lezione a Israele, lo faremo due o tre volte. Il diluvio di Al Aqsa (l’attacco del 7 ottobre ndr) è stato soltanto la prima volta”, ha dichiarato Hamad all’emittente Lbc, secondo la traduzione pubblicata da Memri. “Israele è un paese che non ha posto sulla nostra terra, dobbiamo rimuoverlo perché rappresenta una catastrofe di sicurezza, militare e politica per le nazioni arabe e islamiche”, ha proseguito. “Dobbiamo pagare un prezzo? Sì, e siamo pronti a pagarlo. Siamo una nazione di martiri e siamo orgogliosi di sacrificare martiri”, ha affermato.

Una clip dell’intervista è stata condivisa sul social X dal ministro degli Esteri britannico James Cleverly. “Come può esservi pace se Hamas è impegnato nella distruzione di Israele? Questo è un esponente di Hamas che si impegna a ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora”, ha commentato.