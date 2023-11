Teatro, in scena “Congiuntivite” di Pietro De Silva: una commedia sugli effetti del lockdown sulle famiglie

Dopo lo straordinario avvio di stagione al Teatro 7 Off, arriva sul palco del teatro romano “Congiuntivite”, commedia diretta da Pietro De Silva, in scena dal 9 al 19 novembre.

A causa di un evento esterno, inaspettato e terrifico, una famiglia come tante è costretta a vivere reclusa nella sua stessa casa, in attesa di nuova ordinanza da parte dell’autorità che permetta di uscire di nuovo liberamente. Questa convivenza con i propri congiunti, forzata e stretta come mai prima di allora, spariglia equilibri apparenti fin lì saldissimi. All’uomo il comportamento dei figli, osservato finalmente da vicino, appare sfuggito al proprio controllo. Anche la moglie appare strana e distante, come mai era sembrata nella vita precedente.

Congiuntivite è uno spettacolo sul tema della coppia, e ancor di più della famiglia, allorché intervenga un fattore esterno a mettere in crisi un sistema considerato sicuro. Congiuntivite è la patologia che costringe fastidiosamente l’uomo ad aprire gli occhi sul proprio presente e sul rapporto coi propri congiunti.

Costretto a poter prendere aria benefica per gli occhi solo grazie al permesso di portare il proprio cane a fare i bisogni in strada, l’uomo allunga la sua passeggiata serale portato dai suoi pensieri e spinto dalla paura del ritorno, finché si ritrova perso nella sua città. In compagnia solo del suo cane e abbrutito dalla patologia si ritrova a vivere come un punkabbestia.

La moglie, scopertasi sola come mai nella sua vita tranquilla di moglie borghese, vaga in strada alla sua ricerca, o forse alla ricerca di un amore nuovo, guarito dal virus subdolo e contagioso della consuetudine.

Congiuntivite è una commedia scritta da Adriano Bennicelli e Veronica Liberale. In scena con Giada Fradeani ci sono Maurizio Lops, Francesca Pausilli, Giulia Zadra. La regia è di Pietro De Silva, aiuto regia Marianna Menga.