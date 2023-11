Sondaggio Swg: gli italiani vogliono la difesa dei propri valori, stop al politicamente corretto

Mentre a sinistra continuano la loro inaccettabile e incomprensibile lotta contro il Natale e il Crocifisso, per non parlare delle ambiguità sul piano internazionale gli italiani hanno le idee ben chiare. Il sondaggio Swg non lascia spazio ai dubbi: vogliono che siano difesi i loro valori. Questo non significa chiusura nei confronti degli altri, ma rispetto per la propria identità. In un momento storico in cui il confronto tra culture torna a mostrare tutte le sue difficoltà esprimono con chiarezza la propria collocazione all’interno dell’Occidente. E chiedono alle istituzioni, in primis alla scuola, di difendere la propria identità ponendo un limite netto a comportamenti ed atteggiamenti contrari ai propri valori fondativi (82%).

Sondaggio Swg, le risposte degli italiani sono chiare

Due Italiani su tre riconoscono che l’incontro tra le diverse culture può portare ad un mondo migliore. Tre su quattro ritengono che i valori dell’Occidente non siano rispettati come dovrebbero. Il 57% – come riporta Italpress – pensa che oggi l’individualismo porti a comportarsi in base ai propri interessi piuttosto che a dei riferimenti valoriali profondi.

Il politicamente corretto non riduca la libertà di pensiero

Proprio perché i valori occidentali non sono ancora riusciti pienamente a realizzarsi, il bisogno forte è che non ne siano messe in discussione le componenti fondative. La ricerca eccessiva del politicamente corretto non deve ridurre la libertà di espressione e di pensiero. Chi sceglie di vivere nel nostro Paese deve accettare e rispettare i valori fondativi.

Sondaggio Swg, gli elementi non negoziabili

E quali sono questi elementi non negoziabili che rappresentano un fattore distintivo della cultura occidentale? La parità tra uomo e donna, l’ordinamento democratico, la libertà di pensiero e di azione E ancora, la laicità dello Stato, l’uguaglianza di fronte alla legge. In questo contesto – conclude l’analisi del sondaggio Swg – alla scuola viene assegnato un compito chiaro: trasmettere alle nuove generazioni la cultura e l’identità della società. Ma anche rielaborare i valori della tradizione alla luce delle nuove sfide della complessità, mettendo in grado gli allievi di conoscere, capire e scegliere i valori a cui fare riferimento.