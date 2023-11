Sicurezza a Milano, il sindaco Sala nel pallone. De Corato: cosa aspettava a incontrare Gabrielli?

Milano nella morsa della criminalità e il Comune allo sbando. “Oggi, il social media manager del Comune di Milano ha postato la notizia che venerdì prossimo, insieme all’assessore Granelli, incontrerà il nuovo delegato alla Sicurezza Franco Gabrielli. E spiegherà cosa vuole fare dal punto di vista della sicurezza a Milano”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, commentando con preoccupazione e sarcasmo l’annuncio social del sindaco Giuseppe Sala.

Sala incontra il prefetto: l’ironia di De Corato

“Ma perché – incalza De Corato – il primo cittadino ha aspettato 54 giorni prima di incontrare Gabrielli e provare ad intraprendere azioni concrete? “Cosa ha fatto, fino adesso, tutto questo tempo? La città aspetta di sapere cosa farà, per la stessa, l’ex capo della polizia”.

Una perdita di tempo del sindaco allo sbando

Secondo l’ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza da parte parte del Comune è stata l’ennesima, inutile, perdita di tempo. “Nel frattempo – accusa – in città, criminalità e delinquenza dilagano in tutti i quartieri, da quelli più periferici fino alle zone della movida e in pieno centro. In città c’è una vera e propria emergenza sicurezza. Che vede quotidianamente stupri, violenze, aggressioni, scippi, accoltellamenti e tanto spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree verdi”. Ma la spiegazione c’è. “Questa situazione – sottolinea De Corato – deriva dal fatto che, prima Pisapia e poi Sala, hanno tolto i militari dalle strade. La verità è che, la maggioranza di Palazzo Marino, è completamente allo sbando”.

Sala a Salvini: non sono un ganassa

Toccato dalle critiche di Matteo Salvini, (“Pensavo al sindaco di Milano che dice che c’è un complotto dei giornali. Negare un problema di criminalità è impossibile”), Sala cerca di correre ai ripari gettando la palla in tribuna. “lo non nego affatto che ci sia un problema sicurezza e venerdì prossimo, assieme all’assessore Granelli e a Franco Gabrielli, spiegherò cosa intendiamo fare”. Così il sindaco del Pd su Instagram replicando al ministro leghista. “Non sono un ganassa, come si dice a Milano. Non sono come quelli che quando sono all’opposizione chiedono le dimissioni del ministro degli Interni perché non sa gestire gli sbarchi. E poi quando governano loro fanno di peggio”.