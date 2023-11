Sala sulla nomina di Geronimo la Russa al Piccolo: “Non ho preconcetti, la decisione è totalmente legittima”

Milano, il sindaco Beppe Sala non ha intenzione di fare polemiche sulla nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo Teatro. «Cerco di non essere mai preconcetto – ha detto Sala secondo quanto riporta il Corriere.it – in particolare rispetto a Geronimo La Russa ho anche dimostrato in passato di non esserlo. Ora il Piccolo, insieme alla Scala, è una delle due istituzioni che reggono l’asse culturale milanese. L’unica osservazione che ho è che nelle nostre scelte nel passato, nel presente e anche in quelle che faremo nel futuro ci mettiamo persone che hanno un percorso nell’ambito culturale certificato. Perché il Piccolo è un punto di arrivo e da questo punto di vista ho delle remore. Però è chiaro che il Piccolo si regge sul contributo di vari soci, tra cui il governo, per cui io non posso che accettare questa decisione che è totalmente legittima».

Sala non polemizza su Geronimo La Russa ma se la prende con la sinistra

Ma la notizia è un’altra. E cioè che il sindaco Sala se la prende invece con il centrosinistra. «C’è una parte della sinistra milanese che fa un po’ del brontolio e un po’ di distinguo la sua cifra. Ma finché c’è Beppe Sala che fa da parafulmine dell’universo mondo si va avanti. In politica bisogna esprimere idee ma la cosa più importante è vincere, se non si vince poi succede quello che stiamo vedendo. Nel Paese c’è un’occupazione da parte del centrodestra in tutti i ruoli. Stiamo attenti perché tre anni sono lunghi ma passeranno, bisogna trovare una formula per essere veramente coesi e non sempre a cercare i distinguo. Noi facciamo più fatica a essere compatti». Un avvertimento, dunque, alla parte politica di cui è espressione e che rischia di perdere il confronto con un centrodestra compatto.

Maullu: Geronimo La Russa garantirà una gestione manageriale

Stefano Maullu, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia a Milano, commenta così le dichiarazioni del sindaco: “Ha ragione il sindaco Sala: la sinistra milanese e, aggiungo io, quella lombarda non sanno far altro che contestare senza mai offrire proposte concrete per il bene della città, della Regione e dell’intero Paese. Sbaglia però, quando mette in dubbio le competenze dell’avvocato Geronimo La Russa chiamato al Piccolo Teatro di Milano non per fare il direttore artistico, ma per garantire una gestione manageriale che, a livello amministrativo, sia all’altezza di questa istituzione”.