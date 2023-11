Reggio Emilia: pugni e minacce con un coltello al cliente che voleva acquistare carne da lui

I carabinieri della caserma di Brescello hanno denunciato un commerciante 47enne. L’uomo deve rispondere alle accuse di lesioni personali e minaccia aggravata ai danni di un 36enne, abitante a Parma, che si era recato ad acquistare della carne da lui. Si è verificato un diverbio, con il venditore che avrebbe dato dello stupido al compratore, arrivato insieme a una donna. Poi l’ha colpito con uno schiaffo in pieno viso e tre pugni al collo quando la vittima ha chiesto spiegazioni sul perché dell’offesa. Ma non solo. Ha afferrato un coltello dalla tasca e ha minacciato il cliente.

Voleva acquistare carne ed è stato picchiato

Il 36enne ha tentato di telefonare ai carabinieri, ma l’indagato glielo ha strappato dalle mani e gettato a terra. Solo l’intervento di altre persone presenti ha evitato il peggio. La vittima è stata poi medicata in ospedale a Parma per lesioni alla faccia e al collo guaribili in tre giorni. Successivamente si è recato in caserma per sporgere denuncia. Hanno così preso il via le indagini che, forti pure di un riconoscimento fotografico, hanno permesso di inoltrare la denuncia a carico del 47enne.