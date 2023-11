Rama ridicolizza il Pd e smonta le polemiche: “Se per i dem aiutare l’Italia sui migranti non è di sinistra, pazienza…”

Il premier albanese Edi Rama sferza il Pd e mette alla berlina la sinistra di casa nostra, M5S di Conte compreso, che all’annuncio del patto sui migranti siglato dal governo italiano con quello albanese, si è prontamente unito alle critiche con pretestuose recriminazioni e attacchi scomposti. Poco fa, allora, il primo ministro di Tirana ha voluto mettere in chiaro i termini della questione. E con l’occasione, replicare ai detrattori dell’opposizione nostrana, attaccando in particolare i dem. Così, senza girarci troppo intorno, con savoir faire diplomatico e incisività dialettica – le sue parole pesano come pietre – Rama su Twitter ha postato: «In pieno rispetto del Pd italiano vorrei ripetere il mio unico punto di vista: cercare di aiutare l’Italia in questa situazione, dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non è il massimo, ma è sicuramente il minimo che Tirana deve e può fare! Se poi questo non è di sinistra in Italia, pazienza… Sembra che non è neanche di destra in Albania. Forse è semplicemente giusto», ha evidenziato il leader socialista. Assestando un colpo nel fianco a un Pd alle corde da tempo, e non solo sulla vexata questio migranti…

Migranti, Rama sferza i dem: «Per il Pd aiutare l’Italia sui migranti non è di sinistra? Pazienza…»

Non solo. La replica del presidente albanese alle polemiche strumentali e agli allarmi inconsulti del Pd non si limita a mettere i puntini sulle “i” e a smascherare dietrologia e demagogia dem sulla questione. Rama, infatti, prosegue nella sua replica con un affondo legato alle notizie di giornata e, a proposito dell’ipotesi di una richiesta di espulsione del suo partito dal Pse, contrattacca: «Si e sparsa sui giornali la notizia che gli amici del Pd italiano volevano espellermi dal Partito Socialista Europeo. E poi, con un certo ritardo, loro stessi hanno smentito. Ma sottolineando che l’accordo che l’Albania ha fatto con il governo italiano è gravemente sbagliato su tutti i punti di vista. Esattamente la stessa cosa che dicono i tanti Pd della destra albanese che lottano per il diritto allo stesso nome dopo susseguenti spaccature», scrive su Twitter il presidente albanese Edi Rama. Smantellando una ad una le polemiche della sinistra italiana scatenate dopo l’intesa sui migranti siglata tra Italia e Albania.

E due: la stoccata di Rama sulla presunta espulsione chiesta dal Pd italiano dal Pse

Ma non è finita ancora. C’è ancora tempo e spazio per un ultimo affondo. Una stocca finale che mette definitivamente in ginocchio il plotone dem. Un’armata scomposta partita lancia in resta contro il patto sui migranti. E contro il governo italiano e quello albanese firmatari dell’intesa. «Mi dispiace che non posso confrontarmi con gli amici italiani al Summit del Pse a Malaga, perché sono al Forum della Pace a Parigi», posta a caratteri di fuoco Rama. Quindi conclude con un ultima sterzata: «Ma auguro che dalla discussione sul sempre più spinoso tema del immigrazione ne esca fuori la buona concreta e condivisa risposta, che l’Europa attende oramai da tanti anni». E il Pd, colpito e affondato, non può che incassare il colpo…