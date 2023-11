Post contro le donne, bufera sull’avvocato di Turetta: “Ragazze vestite da pu…Vergognatevi”

Post sessisti sui social. Inquietante scoperta della giornalista del “Fatto”, Charlotte Matteini, sull’avvocato Emanuele Compagno: il difensore di Filippo Turetta. Sono post sessisti e condivisioni di commenti sui cosiddetti “maschicidi”: “E’ giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti”, scriveva il legale. La cronista ha denunciato su X la circostanza, pubblicando lo screenshot della pagina dell’avvocato Compagno.

Post inquietanti contro le donne dell’avvocato di Filippo Turetta

Il legale che difenderà Filippo, accusato del barbaro omicidio di Giulia Cecchettin, scriveva: “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da pu… in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”. Insomma, il quadro che si delinea intorno all’avvocato non è dei più lusinghieri, per così dire. Accanto a questo screen ce n’è poi un altro, postato il 5 maggio 2021, apprendiamo dal profilo X di Charlotte Matteini: “Ho assistito ieri ad una scandalosa puntata di “Carta Bianca” con Bianca Berlinguer in tema violenza alle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l’uomo”. Nella difesa di Turetta Compagno verrà ora affiancato da Giovanni Caruso, del foro di Padova; nuovo difensore del giovane di Torreglia (Padova) che ora si trova in carcere in Germania, ha ammesso di aver assassinato la ex fidanzata e verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre.

Commenti choc: “Violenza sulla donna? Se ubriaca sempre scusata”

E aggiungeva. “Una totale deresponsabilizzazione della donna, come fosse un oggetto incapace di auto-determinarsi. Il tutto coniato, poi, a Tg3 linea notte con la storia di Biancaneve. Queste esagerazioni servono solo a delegittimare la donna trasformando in farsa un problema serio. Portano all’assurdo un problema vero”. nella polemica sull’avvocato di Turetta interviene Selvaggia Lucarelli su X, rilanciando un video dell’avvocato Emanuele Compagno: “L’avvocato di Filippo Turetta sul suo canale YouTube spiega – scrive la giornalista e giudice di Ballando– che purtroppo il rapporto sessuale è una ubriacatura. un momento di irrazionalità difficile da controllare sia per la vittima che per l’eventuale accusato di stupro. In assenza di segnali chiari, è difficile se non impossibile riuscire a cogliere la revoca del consenso da parte di una ragazza che si è messa in una certa situazione, dice lui”.

“Troppi casi di denunce infondate da parte delle donne”

In un altro suo post, questa volta sul fenomeno delle false accuse di molestie, stalking, violenze sessuali, maltrattamenti scriveva. «Tanti, troppi i casi in Italia e nel mondo di accuse risultate infondate o false. A volte utilizzate strumentalmente per avere forza in cause civili, come le separazioni o divorzi