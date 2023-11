Perugia, scuolabus finisce contro un palo: 12 feriti. Ieri a Matera un caso simile con 28 feriti

Uno scuolabus, con a bordo dei bambini, finisce contro un palo. L’incidente è avvenuto nel comune di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia mentre il mezzo transitava in via Fratelli Rosselli. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco. Il mezzo per il trasporto scolastico aveva a bordo 14 bambini di età compresa tra i 5-6 anni. Dalle prime notizie apprese dal personale del 118, dodici bimbi sono rimasti leggermente contusi.

Perugia, scuolabus finisce contro un palo

Un bimbo fra i feriti della scuola elementare – secondo quanto riferisce l’Ansa – è stato portato per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione del Lago. Dodici quelli che hanno riportato qualche contusione o lievi colpi di frusta. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Lo scuolabus non ha riportato danni particolari. L’autista, illeso, ha parlato di una persona che avrebbe improvvisamente attraversato la strada e che lo avrebbe costretto a una manovra improvvisa.

Matera, mezzo finisce fuori strada: 28 feriti

Ieri un incidente simile è accaduto sulla strada provinciale 31 tra Matera e Montescaglioso, nei pressi di Montescaglioso scalo. Anche qui un autobus di linea del trasporto scolastico è finito fuori strada provocando 28 feriti. I più gravi sono cinque studenti pendolari, ma nessuno è in pericolo di vita. Il bilancio è stato comunicato dall’azienda sanitaria locale di Matera (Asm). All’ospedale di Matera sono stati trasportati l’autista e 27 pendolari, soprattutto studenti. Nessuno risulta in pericolo di vita. Cinque ragazzi sono stati classificati come codice arancione; altri 15 feriti in codice azzurro e 8 verdi. Tutti sono stati ricoverati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove sono arrivati con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti.

Nessun in pericolo di vita: 5 in codice arancione

“I medici stanno lavorando senza sosta da questo pomeriggio – ha detto il nuovo commissario straordinario dell’Asm – per la stabilizzazione dei 5 ragazzi contrassegnati dal codice più grave. L’attivazione del piano di emergenza ha permesso di gestire al meglio l’evento coordinando gli interventi delle varie unità operative”. Sul posto i feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco mentre i carabinieri stanno procedendo agli accertamenti sulla dinamica.