Paura ad Amburgo, due studenti armati fanno irruzione in una scuola: una prof sotto minaccia (video)

Allarme in una scuola di Amburgo, in Germania: in un istituto del distretto di Blankenese, Frahmstrasse – scrive la Bild dando le prime, frammentarie informazioni sull’accaduto – si sarebbe verificato un episodio di minaccia con un’arma da fuoco. Stando alle prime informazioni che arrivano dal posto, sembra si tratti di un raid che coinvolgerebbe due studenti che si sarebbero barricati in un’aula, tenendo la professoressa in servizio sotto tiro, e sotto minaccia.

Blitz di due studenti armati in una scuola di Amburgo

La polizia ha immediatamente fatto scattare l’allarme e mobilitato tutte le forze, comprese le unità speciali. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco con un grosso contingente. Tutti gli agenti, raggiunta tempestivamente la scuola, hanno circondato l’edificio. Quindi lo hanno preso d’assalto e perlustrato palmo a palmo, alla ricerca dei due presunti responsabili, almeno uno dei quali sarebbe armato di pistola.

L’edificio circondato e preso d’assalto dalle forze speciali

Le notizie sul blitz e sull’intervento delle forze dell’ordine faticano a trapelare. Quel che sembra certo, per il momento, è quanto riferito in queste ore dai media locali, secondo cui l’obiettivo del blitz dei due studenti armati sarebbe proprio la professoressa minacciata che stava facendo lezione nell’aula in cui i due si sono barricati, facendo scattare l’allarme, arrivato con una chiamata d’emergenza questa mattina alle 11.20.