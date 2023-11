Oriolo Romano, il Comune nega l’intitolazione dei giardini ai caduti di Nassirya. FdI e opposizione in piazza

È protesta a Oriolo Romano, piccolo centro in provincia di Viterbo, contro l’amministrazione comunale targata Pd che ha negato l’intitolazione di un’area verde ai Caduti di Nassirya. Nella piazza di fronte alla sede del Comune – come ricostruisce Antonio Pannullo sul sito 7Colli.it – un centinaio di persone, con striscioni e bandiere tricolori, hanno contestato la “discutibilissima decisione” del Comune di negare il ricordo ai nostri Caduti in Iraq venti anni fa.

Oriolo Romano, protesta contro il Comune

Una protesta solo apparentemente poco partecipata. “Non sembrino poche, cento persone, in piazza a Oriolo. Perché il paese – spiega il giornalista – governato da decenni dalla sinistra, è praticamente anestetizzato alla democrazia e al dibattito da una serie di amministrazioni autoritarie, monocordi, refrattarie a qualsia tipo di dialogo. Come si è infatti dimostrato in quest’ultima circostanza”.

In piazza i consiglieri di FdI e dell’opposizione

Il consigliere comunale Gabriele Caropreso, di Fratelli d’Italia, insieme con gli altri esponenti della minoranza (Claudia Vicentini e Tommasino Torzi), hanno ricostruito la vicenda, augurandosi una rapida marcia indietro della sinistra di Oriolo romano. “Tra l’altro, il luogo da intitolare ai Caduti i Nassirya è proprio sulla piazza dove c’è la stazione dei carabinieri del paese. Come a Manziana e Bracciano, dove – si legge nell’articolo – altrettante vie sono intitolate a quei Caduti, il cui maggior numero di vittime apparteneva proprio all’Arma dei carabinieri. E in piazza infatti molto significativa e importante la presenza di rappresentanti dell’Arma di Oriolo ai suoi massimi livelli. E non solo per controllare l’ordine pubblico”.

L’amministrazione Pd nega l’intitolazione ai caduti di Nassirya

Alla protesa era presente anche il segretario provinciale di Viterbo Massimo Giampieri, già sindaco di Civita Castellana per due legislature, il segretario del circolo di Fratelli d’Italia di Manziana e consigliere comunale Edda Appetecchi e altri consiglieri comunali e militanti di Fratelli d’Italia della zona. Tanti anche gli studenti in piazza. Ora la cittadinanza oriolese si aspetta che il Comune si decida a onorare i nostri Caduti. “Lo facciano dove vogliono, ma lo facciano”, hanno detto i consiglieri comunali di opposizione.