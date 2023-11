Molinari, capogruppo Lega, assolto dall’accusa di falso elettorale. Foti: non avevamo dubbi sulla sua estraneità

Il tribunale di Torino ha assolto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari e Alessandro Benvenuto, parlamentare del partito di Matteo Salvini. L’assoluzione per la non sussistenza del fatto è il verdetto per le accuse di un presunto falso elettorale. L’episodio è relativo al voto del 2020 a Moncalieri. Quando dall’elenco dei candidati fu tolto il nome di un ex di Forza Italia approdato in Lega.

“Non ho mai commentato le vicende giudiziarie, né mie né altrui, e non intendo farlo oggi”. Così Riccardo Molinari a chi gli chiedeva un giudizio sulla sua assoluzione. Tommaso Foti – capogruppo di FdI – esprime soddisfazione. “Da parte mia e dei deputati di Fratelli d’Italia, esprimo vicinanza e soddisfazione al collega della Lega Riccardo Molinari. Assolto dall’accusa di falso elettorale perché il fatto non sussiste. Non avevamo dubbi sulla sua estraneità. Con buona pace di chi, in questi anni, ha affrettato sentenze premature e infondate”.