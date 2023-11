Milan, nuova tegola per Pioli: Kalulu operato, resterà fuori quattro mesi. Torna Kjaer

Le sensazioni di Pierre Kalulu dopo Napoli non erano buone ed è arrivata la conferma. Il difensore, come ha comunicato il club attraverso una nota ufficiale, «si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi». Che, tradotto, significa non poterlo avere fino a marzo, nella speranza che la rieducazione proceda senza intoppi e nel migliore dei modi.

Kalulu ko, torna a disposizione Kjaer

Una tegola non da poco per Pioli, che lo aveva appena ritrovato dopo oltre un mese di assenza per un altro problema muscolare. Contro l’Udinese, però, tornerà a disposizione Kjaer, costretto a saltare la sfida del Maradona per un affaticamento. Il danese è in ballottaggio con Thiaw (anche lui al rientro dopo aver scontato la giornata di squalifica) per fare coppia con Tomori. L’altra buona notizia da Milanello è che Loftus-Cheek si è allenato con i compagni e potrebbe andare in panchina, anche se per Pioli sarà fondamentale averlo a disposizione martedì prossimo contro il Psg.

Il Milan pensa a un difensore per gennaio

Quando dovrebbe esserci anche Pulisic, che ha svolto una seduta personalizzata e difficilmente sabato sarà a disposizione, motivo per cui è Romero il candidato a prendere il posto dell’americano come esterno destro nel tridente completato da Giroud (ma non è da scartare l’ipotesi Jovic) e Leao. Anche a centrocampo ci sono da risolvere un paio di ballottaggi: certo di una maglia Musah, come regista si giocano il posto Krunic e Adli, mentre come mezz’ala sinistra il dubbio è tra la conferma di Reijnders e Pobega. Alla luce degli infortuni di Kalulu e Pellegrino, il Milan pensa a un difensore per gennaio: tra i nomi sulla lista di Moncada ci sono quelli di Lloyd Kelly, 25 anni, centrale del Bournemouth in scadenza a giugno, e Konstantinos Koulierakis del Paok, greco classe 2003, già seguito dai rossoneri questa estate prima dell’arrivo a Milanello dello stesso Pellegrino. (ITALPRESS).