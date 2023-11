Migranti, Meloni al premier croato: “L’accordo con l’Albania è un esempio da replicare” (video)

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Banski Dvori, il Palazzo del Governo di Zagabria, per l’incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Il bilaterale si tiene dopo vent’anni dall’ultima visita istituzionale di un presidente del Consiglio italiano a Zagabria: era il 2003, e allora a Palazzo Chigi sedeva Silvio Berlusconi. Sul tavolo lo l’agenda strategica Ue 2024-2029 già affrontata, informalmente, in una chiacchierata dopo cena tra la Premier italiana, il Presidente del Governo della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Tra i temi su cui lavorare insieme nei prossimi anni, Meloni ha indicato la gestione comune dei fenomeni migratori attraverso la costruzione di partenariati paritari con i Paesi terzi.

“Italia e Croazia, nazioni vicine e unite da profondi legami. Sono felice di essere qui a distanza di tanti anni dall’ultima visita di un presidente del Consiglio italiano per valorizzare la nostra amicizia e rilanciare la cooperazione strategica tra i nostri popoli”. E’ il messaggio che la premier Giorgia Meloni ha voluto scrivere sul libro degli ospiti del Palazzo del Governo di Zagabria, sede del bilaterale tra la premier italiana e l’omologo croato Andrej Plenkovic. E’ andata dritta al punto sul tema-chiave.

Migranti: Meloni: “L’Italia è stata pioniera”

“L’accordo con l’Albania è un esempio da replicare“, ha scandito la premier. “L’intesa sui migranti è un accordo “innovativo e intelligente” e può essere “un esempio da replicare”: lo ha ribadito Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale. L’Italia è stata “pioniera”, ha rimarcato; registrando l'”interesse da parte degli altri partner europei” per l’accordo raggiunto con il premier albanese Edi Rama.

Italia-Croazia: “Crisi migratoria senza precedenti: siamo d’accordo per lavorare insieme”

Con la Croazia “siamo d’accordo sul fatto che siamo di fronte ad una crisi migratoria senza precedenti. E il modo migliore per affrontare questa crisi” è lavorare sulla “dimensione esterna”, ha indicato la presidente del Consiglio. In questo contesto “ho sempre trovato grande sostegno da parte della Croazia. Con la consapevolezza Secondo l’inquilina di Palazzo Chigi il problema dei flussi migratori va risolto “a monte” rafforzando la cooperazione “con i paesi africani”.

“Rivaluteremo la sospensione di Schengen appena possibile”

“Le nostre relazioni sono eccellenti- dice Meloni- siamo d’accordo sul fatto che si possa fare sempre meglio. Siamo consapevoli delle difficoltà soprattutto per le comunità transfrontaliere dal ripristino del controllo dei confini legato alla crisi mediorientale: abbiamo fatto una scelta transitoria, pronti a riconsiderarla in ogni momento quando le condizioni di sicurezza fossero più chiare e tranquille”, ha detto Meloni. Italia e Croazia intendono andare avanti “nel processo di riunificazione” dei Balcani occidentali con la Ue. Secondo Meloni, l’Unione europea “deve dare segnali concreti in tempi rapidi e c’è un importante Consiglio a dicembre” in “cui penso che si possano dare segnali sull’apertura dei negoziati alla Bosnia Erzegovina”, ha proseguito la premier, la quale si è detta “ottimista che la procedura sarà avviata”.

“Passi avanti sul Patto di Stabilità”

“Mi pare che si stiano facendo dei passi in avanti” sul nuovo del Patto di Stabilità perché “ci si sta rendendo conto che il ritorno” alle vecchie regole “sarebbe esiziale per la nostra economia”- dice ai cronisti-. Ma si tratta “di passi ancora insufficienti, bisogna lavorare molto e di più”. Così Giorgia Meloni al termine del bilaterale con Andrej Plenkovich a Zagabria, sottolineando che serve un “rush finale” e che bisogna tenere conto degli “investimenti strategici”. L’Europa “deve ripensarsi” per affrontare “le grandi sfide” che ha di fronte, tra cui quella dell’allargamento.

“Zagabria primo partner commerciale”

Tra Italia e Croazia ci sono relazioni “eccellenti” – ribadisce la premier- e Roma rappresenta “il primo partner commerciale” di Zagabria. “All’inizio del prossimo anno abbiamo già programmato il nostro Comitato interministeriale e un business forum da tenersi qui a Zagabria. Siamo d’accordo sul fatto che bisogna dare un forte mandato a questo appuntamento, in forza del quale l’orientamento delle nostre relazioni deve essere sempre più strategico”, ha proseguito Meloni, auspicando un rafforzamento della cooperazione tra i due paesi anche “sul tema del mare”.