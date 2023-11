Latina, le offre un passaggio, poi la trascina in un casolare e la violenta. Arrestato un 22enne magrebino

Si era offerto di darle un passaggio fino a casa, invece l’ha condotta in un luogo isolato e l’ha violentata. L’orrore nella notte tra l’1 e il 2 novembre nei confronti di una ragazza di Priverno, in provincia di Latina. Che, che ha denunciato la violenza subita ai Carabinieri, consentendo una rapida attività investigativa. E’ finito in manette un 22enne magrebino senza fissa dimora. Come ha raccontato ai militari, la giovane sarebbe stata avvicinata dall’uomo, a bordo del suo motorino.

Latina, la giovane si fida e accetta il passaggio: il maghebino la violenta

Una giovane della provincia di Latina stava tornando a casa a piedi da una festa. Ha accettato il passaggio e si è ritrovata in un incubo: stuprata dentro a un casolare abbandonato. L’ aggressore l’avrebbe obbligata con forza a seguirla all’interno di uno stabile. Qui, contro la sua volontà, l’ha denudata e costretta ad avere rapporti sessuali completi. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi e fuggire, ancora nuda, rifugiandosi per le campagne circostanti. La giovane avrebbe vagato sino a quando non è stata soccorsa da un passante, che l’ha condotta presso l’ospedale di Latina. Le sue condizioni fisiche e psicologiche sono pessime.

Latina, magrebino arrestato per violenza sessuale

I sanitari hanno emesso un referto con una prognosi di dieci giorni per un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni multiple. Al termine degli accertamenti medici, il soccorritore ha accompagnato la donna presso gli Uffici della Stazione di Priverno per sporgere denuncia.I carabnieri, guidati dal luogotenente Maurizio Colorito e coordinati dalla compagnia di Terracina, hanno avviato le indagini raccogliendo il racconto dettagliato della giovane. La quale nonostante lo choc è riuscita a descrivere il suo aggressore. I militari hanno impiegato meno di 48 ore per individuare il presunto responsabile. E oggi hanno arrestato il 22enne magrebino che si trova nel carcere di Latina con l’accusa di violenza sessuale. E’ in attesa della convalida del provvedimento.