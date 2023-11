La stoccata di Pucci a Sala: «A Milano cambierei il sindaco. Io, comico di destra…» (video)

Ha vinto l’Ambrogino d’oro, Andrea Baccan in arte Pucci, uno dei comici italiani più apprezzati. Un riconoscimento che non si aspettava: «È un premio che mi onora e mi lusinga. Sono grato di essere al fianco di persone intellettualmente preparate, che hanno dedicato la loro vita all’umanità. Essendo molto sensibile e attento a quelli che soffrono, ricevere questo premio accanto a certe personalità è motivo di orgoglio». La sua candidatura era stata promossa dalla consigliera della Lega Silvia Sardone.

Pucci: amo Milano e coloro che la abitano

«Questo premio», afferma in un’intervista a “Libero”, «certifica l’amore che ho per la mia città e che la gente ha evidentemente capito. In più, rappresenta 30 anni di carriera in cui ho sempre osannato le virtù della mia città e di coloro che la abitano». Milano «cresce giorno dopo giorno anche se non sono molto contento dell’amministrazione. L’impressione infatti è che voglia tirare il freno a mano invece che permettere di arrivare al livello delle grandi capitali europee».

La stoccata a Sala: «Nella mia città cambierei il sindaco»

Poi la stoccata: «Cambierei sindaco», dice Pucci. Lo dico senza timore: io sono l’unico comico di destra, mi conoscono tutti sotto questo aspetto. L’ho sempre manifestato, anche quando era difficile farlo. Ora però figurati, sono diventato un Re Mida». Un Re Mida con tanta gavetta: «Ci sono 30 anni di lavoro, passione, sacrifici. Sono grato alla vita per avermi dato la possibilità di fare questo mestiere. Regalare sorrisi, soprattutto alle persone che ne hanno bisogno, è una soddisfazione immensa. Ricevo tanti messaggi da chi è in ospedale o sta facendo la chemio: tutti mi dicono che grazie a me riescono a passare quei terribili momenti con un briciolo di serenità in più».

La carriera di Pucci, da “La sai l’ultima” a “Big Show”

fu notato a una cena di Tiberio Timperi, che in seguito lo presentò a un autore della trasmissione “La sai l’ultima?”, il quale lo fece partecipare da concorrente barzellettiere. Fu il conduttore Pippo Franco a coniare il suo soprannome Pucci, uno dei personaggi milanesi delle sue barzellette. Da lì è partita la sua carriera. Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume e società moderna. Tra le trasmissioni a cui ha preso parte ci sono “Colorado”, “Big Show” e il famoso “Pucci Show”.su Italia 1. (Foto tratta dal video Rai su Youtube).