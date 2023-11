“Italiani ostaggio dei capricci di Landini”: scintille Lega-Cgil sullo sciopero del 17 novembre

“Capricci di Landini”. Alta tensione sul fronte degli scioperi e il ministero dei Trasporti in vista della mobilitazione di 24 ore indetta da Cgil e Uil che scatterà dal 17 novembre prossimo contro la manovra varata dal governo. Nonostante i rilievi avanzati dalla Commissione di garanzia alle organizzazioni sindacali sulle modalità dello sciopero, i sindacati fanno orecchie da mercante. Pertanto, a ripartire all’attacco è la Lega. Che accusa la Cgil di non conoscere neanche l”abc’ delle norme che disciplinano gli scioperi. La Commissione di Garanzia ha chiesto infatti ai sindacati di escludere dallo sciopero i settori dei trasporto aereo e dell’igiene ambientale. Ha inoltre chiesto alle organizzazioni sindacali di “rimodulare” quello previsto per i Vigili del fuoco e il trasporto pubblico locale e ferroviario, riducendone gli orari. E’ quanto emerge dalla delibera della Cgsse.

Scioperi, il Garante chiede di rimodulare lo sciopero

In alternativa, la Commissione invita le sigle sindacali coinvolte a riformulare la proclamazione dello sciopero; oltreché a vigilare sulla corretta adesione allo sciopero nazionale nei diversi territori; precisando che vigilerà su ogni altra violazione che dovesse emergere. I sindacati l’hanno presa male, rivendicando la legittimità dell’astensione dal lavoro; cui si applicano – precisano- le norme dello sciopero generale e non quelle di settore. La questione sarà affrontata domani- lunedì- nel corso dell’audizione di Cgil e Uil convocata dalla presidente della Commissione, Paola Bellocchi. L’appuntamento è alle 10,30. A rappresentare le due confederazioni ci saranno la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, e il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni.

Salvini, scintille con Landini: mancancanza di ragionevolezza”

“Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini– aveva dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier Salvini- che vuole organizzarsi l’ennesimo weekend lungo: in vista dello sciopero annunciato per il 17 novembre è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil. Che – come certificato dal Garante – ignora perfino l’ABC delle mobilitazioni. In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l’intera giornata”. I sindacati rispondono indignati. “È uno sciopero generale a cui si applicano le normative dello sciopero generale”, rivendica al Gr Radio Rai Stefano Malorgio, segretario generale della Filt, la federazione dei trasporti della Cgil. La delibera della Commissione di Garanzia che chiede di rimodulare in alcuni settori, come i trasporti, per il sindacalista di Landini è lettera morta.

Landini replica stizzito a Salvini: “Arrogante”

“Lo abbiamo proclamato legittimamente – afferma – ed è assolutamente consentito se si rispettano i servizi minimi e le fasce di garanzia. Lo stesso ministro Salvini, da settembre ad oggi, ha consentito ben tre scioperi di 24 ore nei trasporti e nel corso dell’anno sette scioperi generali, proclamati da sigle non confederali e quindi di limitata rappresentanza generale nel mondo del lavoro, tutti di 24 ore e regolarmente effettuati”. In realtà, il garante contesta ai sindacati che lo sciopero dei trasporti non tiene in considerazione la vicinanza con altre astensioni minori; e nemmeno del fatto che la prima protesta in alcuni comparti non può superare un determinato numero di ore. Per questa ragione viene chiesto di modificare le modalità dell’astensione. E se questo non avverrà, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pronto a intervenire a tutela dei consumatori e dei cittadini. Lunedì se ne riparlerà, intanto Landini replica stizzito: “Non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no. Questa è una logica arrogante”. Se ne riparlerà lunedì.