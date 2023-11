Israele-Hamas, ultimo giorno di tregua e di “scambio”. Anziana liberata ma in fin di vita

La tregua nella Striscia di Gaza scade oggi: secondo gli accordi, dovrebbe essere l’ultimo giorno di sospensione dell’offensiva di Israele nella guerra con Hamas ma la diplomazia internazionale, Usa e Qatar in testa, lavorano per prolungarla mentre Tel Aviv annuncia di voler andare fino in fondo, “fino alla vittoria contro Hamas” ma non esclude l’ipotesi di prorogare gli accordi con le milizie palestinesi fino alla riconsegna completa degli oltre duecento israeliani ancora nelle mani dei terroristi. Le autorità israeliane hanno intanto ricevuto la lista con i nomi degli altri 11 ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi, scrive il Times of Israel. Finora Hamas ne ha liberati 39 nei primi tre giorni di un accordo temporaneo di cessate il fuoco che prevede il rilascio totale di 50 israeliani in cambio di 150 prigionieri di sicurezza palestinesi.

La tregua scade oggi e ci sono problemi sull’ultimo scambio

Le autorità israeliane segnalano però che ci sono ”problemi” in merito alla lista ricevuta e per questo ”sono in corso negoziati” per modificare i nomi contenuti nell’elenco, fa sapere l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Sono in corso discussioni sulla lista ricevuta durante la notte e attualmente in fase di revisione in Israele. Divulgheremo informazioni quando possibile”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu. Secondo i funzionari israeliani citati dal sito di Ynet, la lista è “problematica” e sono in corso intensi negoziati per modificarla.