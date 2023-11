Intelligenza artificiale, Meloni al summit di Londra: a confronto con leader internazionali e colossi del web

Intelligenza artificiale e collaborazione internazionale per fare rete. La premier Giorgia Meloni è arrivata a Londra, dove è attesa al vertice organizzato dal governo britannico di Rishi Sunak. Significativa la sede scelta per ospitare il vertice: Bletchley Park, nota anche come Stazione X. Si tratta della tenuta a circa 80 km da Londra dove, nel corso della Seconda guerra mondiale, il matematica Alan Turing e il suo team di ricercatori riuscirono a decifrare i codici utilizzati dai nazisti, attraverso l’apparecchio Enigma.

Meloni a Londra per il vertice sull’intelligenza artificiale

La presidente del Consiglio è atterrata in mattinata all’aeroporto di Londra Luton, accolta dall’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini. Alla due giorni dedicata all’intelligenza artificiale, che si conclude oggi, sono invitati un gruppo selezionato di Nazioni, organizzazioni internazionali, aziende leader nel settore (tra cui Facebook, X e Google), esperti accademici e della società civile. La giornata di ieri ha visto tra i protagonisti Elon Musk, patron di Tesla e proprietario di X/Twitter.

Nel pomeriggio l’intervento a porte chiuse

I lavori si articoleranno in due sessioni, entrambe a porte chiuse. Nella prima sessione, Meloni e gli altri leader invitati si confronteranno sulla visione da adottare nei prossimi cinque anni. Sulle priorità legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e sulle modalità attraverso le quali articolare la collaborazione internazionale. Con l’obiettivo comune di analizzare le opportunità e i rischi potenziali di questa nuova tecnologia. Nella seconda sessione i leader interagiranno con i rappresentanti delle grandi aziende del digitale, dell’industria, della società civile e gli esperti del settore.