Giorgia Meloni chiama Paola Cortellesi a Palazzo Chigi: “Film coraggioso, uniamoci per le donne”

“Un film molto coraggioso e stimolante. Faccio i miei complimenti a Paola Cortellesi e sarei contenta di incontrarla a Palazzo Chigi”. Interpellata da ‘Alley Oop – Il Sole 24 Ore‘, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde così all’appello dell’attrice e regista di ‘C’è ancora domani’, che aveva rivolto alla premier e alla segretaria del Pd, Elly Schlein, l’invito a unire le forze ‘su temi che le riguardano entrambe, come la prevenzione dei femminicidi, a partire dalla scuola’.

Meloni a Cortellesi: “Il governo è impegnato contro la violenza sulle donne”

“La politica del Governo e la mia posizione personale sul contrasto alla violenza sulle donne sono sempre state tese alla ricerca della massima collaborazione – sottolinea Meloni -. Lo abbiamo dimostrato con il Ddl del ministro Roccella, sul quale abbiamo cercato le più ampie convergenze, ottenendo dopo alcune interlocuzioni e aperture l’unanimità del voto parlamentare”.

Il film C’è ancora domani, prima regia di Paola Cortellesi, ha raggiunto record che da tempo non si vedevano per un film italiano. Oltre 13 milioni di incassi, dopo poco più di due settimane dall’uscita, con un’affluenza in sala a dir poco sorprendente.+

L’appello dell’attrice: cosa farà Elly Schlein?

L’attrice, nei giorni scorsi, aveva lanciato a Meloni e Schlein un appello a unire le forze, femminili, contro la violenza di genere. “Per la prima volta a capo del governo e a capo dell’opposizione due donne: è evidente che non basta alla causa, a meno che questa concomitanza di circostanze non porti a tendersi una mano. Sarebbe una vera rivoluzione: unire le forze. Sono due donne al potere, capaci, perché sappiamo che per arrivare a un ruolo importante una donna deve faticare molto di più di un uomo. Magari una ci può piacere più di un’altra, ma è incredibile che non spingano per un progetto, un accordo su temi che le riguardano entrambe, come la prevenzione dei femminicidi, a partire dalla scuola. Mi piacerebbe tanto incontrarle”. Meloni l’ha “chiamata”: ci sarà lo stesso, con spirito bipartisan, anche quella Elly Schlein che proprio oggi ha rifiutato l’invito della premier a partecipare alla kermesse di FdI “Atreju”?

