Foti sblocca un ricordo a Landini e sinistra: “Nel 2017 anche Delrio usò la precettazione”

Non ci sono né “divisioni”, né “congiure”, né “giochi di palazzo”, ma solo il rispetto della legge. All’indomani della precettazione dei lavoratori dei trasporti, che poi ha portato Cgil e Uil a ridurre lo sciopero di venerdì a 4 ore, è il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, a chiarire che la decisione assunta da Matteo Salvini, che per altro ha un precedente firmato dall’allora ministro Pd Graziano Delrio, non ha affatto provocato quello scontro con Giorgia Meloni raccontato da alcuni giornali e rilanciato ancora oggi. “A me pare che i retroscena siano diventati ormai una nota stonata della giornata politica”, ha commentato Foti, ricordando che “c’è una legge che disciplina quelle che sono le modalità attraverso le quali si sviluppa il diritto di sciopero per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali e c’è una Commissione di garanzia che applica la legge in questo settore”.

Foti: “Prima di Salvini, ha parlato la Commissione di garanzia”

Dunque, nulla da recriminare rispetto all’operato di Salvini, anche perché “prima ancora che ne parlasse lui o qualunque altra persona – ha ricordato Foti in un’intervista a La Verità – l’8 novembre scorso, la Commissione di garanzia aveva eccepito, dopo averne ricevuto la notifica, che le modalità attraverso le quali si intendeva sviluppare da parte di Cgil e Uil quello che loro definiscono uno sciopero generale andavano modificate, poiché di sciopero generale non si trattava, risultando esclusa da questo sciopero tutta una serie di settori”. “Quindi – ha proseguito l’esponente di FdI – si è ritenuto, da parte della Commissione di garanzia e non altri, di notificare questa decisione ai sindacati che avevano organizzato lo sciopero”.

Sullo sciopero nessuna “logica punitiva”, ma “una logica puramente giuridica”

“Questa è la realtà, semplice e lineare”, ha commentato ancora Foti, ricordando che “tra sciopero generale e sciopero di settore ci sono delle differenze che la commissione, così come accaduto in altri precedenti, ha individuato, prescrivendo modalità diverse. Per lo sciopero generale vi è una applicazione più estensiva delle modalità di svolgimento, lo sciopero di settore ha delle modalità più restrittive. Lo dice la delibera della Commissione di garanzia. Per gli scioperi di settore il massimo è di quattro ore, come ad esempio per il trasporto pubblico locale. Non è una logica punitiva, repressiva o di destra, è una logica puramente giuridica”.

Anche per Sbarra la riduzione dello sciopero a 4 ore è “nel rispetto della legge”

Del resto, anche un sindacalista come il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, ha confermato che la decisione di Cgil e Uil di ridurre a 4 ore lo sciopero inizialmente indetto per tutta la giornata, prima ancora che la decisione della Commissione, “rispetta la legge”. Esiste poi un precedente politico, che smonta tutta la gran gazzarra montata intorno alle presunte intenzioni del governo di smantellare il diritto allo sciopero. A richiamarlo è stato ancora Foti, ieri sera, nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete 4.

Foti sblocca un ricordo a sinistra e Landini: “Anche l’allora ministro Delrio usò la precettazione”

Spiegando che “lo sciopero non dovrebbe rafforzare un capo sindacale, ma servire per avere condizioni migliori” perché “diversamente sarebbe solo una manifestazione politica”, il capogruppo di FdI alla Camera ha ricordato che la precettazione è “già avvenuta nel settore dei trasporti nel 2017, con l’allora ministro Delrio“. “Il segretario Landini ha iniziato a dire che avrebbe scioperato sei mesi prima che uscisse la legge di bilancio, contro la quale sciopera. Da che mondo è mondo, se devi protestare lo fai alla fine di un percorso e non all’inizio. Il diritto di sciopero deve pensare anche a chi, non scioperando, deve avere garantiti i servizi pubblici essenziali”, ha detto ancora Foti, aggiungendo che “la precettazione non si sarebbe ripetuta se si fosse accettato da subito, come alla fine fatto, di scioperare per 4 ore”.